Rosa Icela Rodriguez comparece en el Senado escoltada por secretarios de las Fuerzas Armadas

La secretaria de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, agradeció a senadores de la República, la contribución que hicieron al aprobar la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, lo que demuestra que como mexicanos lo que nos une es un fin, la paz.

Señaló que para seguir avanzando se requiere de la voluntad política de los gobiernos de los estados y municipios, de los legisladores, de los jueces, de magistrados y de la población en general mexicana.

Al comparecer ante senadores, con motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria de seguridad, quien estuvo acompañada de los secretarios de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán; el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, así como el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, la funcionaria afirmó que “México no está condenado a la guerra, México está destinado a la paz”.

Los dos elementos de las fuerzas armadas no comparecieron, sino solo la secretaria Rosa Icela, quien aseguró que este gobierno empeñó su palabra en regresar la tranquilidad de las familias, “por las generaciones de mexicanos que no pudieron jugar en las calles, que creció con medio de no regresar a sus casas las madres y padres de familias que perdieron a sus hijos en una guerra de lustros demencial y arrebatada”.

Aseguró que la construcción de la paz no es un asunto solo de un gobierno, mucho menos de un partido, se trata de un asunto de Estado, y que es en toda la extensión de la palabra una cuestión republicana, porque más allá de las diferencias, se define el futuro como nación.

Rosa Icela aseguró que “la línea entre el servicio público y servir a la delincuencia, está bien definida y este gabinete ha elegido servir a México con toda la fuerza y coordinación del Estado bajo las órdenes de un mando civil”.

“Habrá voces que pongan en duda los resultados. No nos sorprende, vivimos en una democracia y en la democracia el disenso fortalece el diálogo, permite contrastar diferentes puntos de vista”.

La secretaria reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad, de quien dijo que es “un equipo estratégico del más alto nivel” encabezado por el mandatario mexicano.

Tras dar cifras de resultados de los avances en materia de seguridad durante el cuarto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en donde aseguró que los delitos en todos los ámbitos han disminuido, la funcionaria aseguró que el mando del presidente de la república sobre el gabinete de seguridad es el correcto.

“Hoy cambiamos las armas por los libros, la descalificación de los jóvenes por oportunidad de trabajo por estudio, la represión por el diálogo para nunca más perder la tranquilidad ni nuestra libertad”, manifestó ante los senadores.