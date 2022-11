Rosario Ibarra se excedió, tendrá que comparecer ante el Senado: Ricardo Monreal

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “lo digo con toda responsabilidad”, se excedió de sus facultades y funciones, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, quien recordó que “la autoridad, atendiendo el principio de legalidad, sólo puede hacer lo que la Constitución y la ley le permite”.

El senador manifestó ante la prensa que “yo creo que la CNDH y su titular (Rosario Piedra Ibarra) deberían actuar con más prudencia, porque debemos dejarle a la Cámara de Diputados el buscar los consensos y los acuerdos; y esa es la facultad de la Cámara de origen, para que discutan y aprueben lo que por mayoría calificada o simple, tratándose de reforma constitucional y legal, hagan”.

Monreal indicó que los ciudadanos no deben preocuparse pues se va actuar con responsabilidad y reflexión, y escuchando a todos, “como ahora estamos escuchando a todos. Esa es la regla general en el Senado y no la vamos a enterrar”.

Adelantó que se va hablar con todos los coordinadores, pero en el fondo, la señora Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, “simplemente se excedió y ahí queda”.

CNDH no debe invadir esferas de competencia de otros órganos

Informó que la comisionada de los Derechos Humanos comparecerá ante el Senado, “les quiero decir que ya las comisiones de Derechos Humanos, ha aprobado una comparecencia al Pleno y solamente falta el que el pleno y la Junta de Coordinación Política se pongan día y fecha, pero ya está aprobado en comisiones”.

Sobre la controversia que interpondrán consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Monreal pidió no adelantarse y esperar a que se resuelva en la Corte y después “hablaremos de las consecuencias jurídicas que procedan; pero nosotros no buscamos tampoco una actitud de denostación o de renuncia, no lo estamos haciendo”.

“En el Grupo Parlamentario de Morena no se ha planteado la renuncia, porque todo lo hacemos en consenso; pero sí debe tener cuidado porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un órgano muy importante para la vida del país y tiene que estar enfocado en su trabajo principal, que es mucho; y no introducirse ni invadir esferas de competencia de otros órganos y de otros poderes”.

Sobre si la CNDH violó la Constitución, el Senado estará pendiente de los que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “eso lo determina la Corte. Nosotros no nos pronunciamos por la renuncia y no nos pronunciamos por una actitud que raye en lastimar a la Comisión; pero lo único que sí decimos es que no es su función esa que determinó la semana pasada”.

Sobre si habrá un extrañamiento junto con los coordinadores, Ricardo Monreal dijo que “puede haber; vamos a revisarlo, no nos adelantamos a nada. Pero yo espero que haya recato y prudencia en el futuro”.