Sacar al neoliberalismo del ideario del PRI enojó a los más conservadores: Rubén Moreira

Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, aseguró que el haber eliminado del ideario el tema del neoliberalismo ocasionó que los grupos más conservadores del PRI generen los conflictos que está viviendo el partido. Además, expresó su apoyo a Alejandro Moreno, el presidente nacional del partido.

Ante la prensa, Rubén Moreira afirmó que lo que ha causado mayor tensión dentro del PRI es que los que están contra la continuación de Alejandro Moreno al frente del partido "no tienen con quién jugar la presidencia del partido", "ellos están acostumbrados a una designación directa desde Los Pinos".

Moreira considera que el rechazar el neoliberalismo para recuperar la alianza con profesores, obreros y campesinos ocasionó un problema con los conservadores, "a ellos les gustaba otro tipo de postura económica. Esto es lo que ha generado todo eso", afirmó.

Política La ciudadanía no escogerá a miembros del PJ, sino políticos en el poder: Rubén Moreira

El problema, como le digo, no es quién es el dirigente. El problema es que estamos abandonando todo lo que ellos construyeron y que nos destruyeron.Rubén Moreira.

Rubén Moreira recordó que ninguno de los que están protestando contra Moreno, fue electo de un método directo, fueron seleccionados desde Los Pinos. "Nada más ha habido tres elecciones donde participa la base, que es con Roberto Madrazo, con Alejandro Moreno y con doña Beatriz Paredes", enfatizó.

No se votó la reelección, se quitó un candado: Moreira

Rubén Moreira aclaró que en la Asamblea del PRI no se votó la reelección, sino que se quitó un "candado que impide que quienes hemos sido dirigentes podamos reelegirnos en el cargo".

También te puede interesar: PRI aprueba reelección de Alejandro Moreno hasta por tres periodos

Sin embargo, aclaró que todos pueden ser expulsados si violan los estatutos. Y protestó en contra de los priistas que critican a Alejandro Moreno, pues asegura que ellos no critican a sus gobernadores.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Me gustaría verlos a todos ellos criticar a sus gobernadores. Yo no he visto al licenciado Labastida decir que el gobernador de Sinaloa es un inepto. Ni tampoco a mi amigo Manlio decir que Durazo es un inepto.Rubén Moreira.