Salinas Pliego, Hank y Chávez integran Consejo de AMLO

Andrés Manuel López Obrador le tomó la palabra a varios de los empresarios más importantes del país y formará un Consejo Asesor Empresarial, para que lo ayuden a estabilizar la economía, a fin de lograr un crecimiento del 4 por ciento a finales de su sexenio.



"Ayer me reuní con unos empresarios y me gustó mucho porque de ellos salió que quieren apoyar y que quieren ser consejeros del próximo Presidente de la República y les tomé la palabra. Quieren ser miembros de un consejo asesor, un consejo asesor del Presidente", anunció en un video de su cuenta de Twitter.

El órgano con miras a convertirse en una institución de carácter civil, será comandado por el futuro jefe de oficina de la presidencia de la República, Alfonso Romo.

Entre sus filas estarán presentes Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca y Carlos Hank González, propietario de Grupo Banorte, las bancas que ayudarán al Banco del Bienestar (actualmente Banco Nacional del Ahorro y Servicios Financieros) a repartir los programas sociales, como dio a conocer El Sol de México.

También participarán Olegario Vázquez Aldir, director de Grupo Ángeles, Bernardo Gómez, vicepresidente de Grupo Televisa, Daniel Chávez Morán, fundador de Grupo Vidanta, Miguel Rincón, dueño de Bio-Papel, Sergio Gutiérrez, presidente de la empresa DeAcero, y Miguel Alemán hijo, presidente Ejecutivo de Interjet, quienes más adelante invitarán a otros directivos.

El tabasqueño celebró que ha convencido a los hombres empoderados de ayudar a los más necesitados y caminar hacia la fraternidad, para alcanzar el bienestar de todos los ciudadanos.

"Vamos a atender a todos, porque este es un gobierno para ricos y para pobres, pero estoy convenciendo, me gusta mucho la palabra fraternidad, no solo es la justicia, no solo es la fraternidad, es convencer a todos que debemos atender primero a los más necesitados y por el bien de todos, primero los pobres", sostuvo.

Señaló que el objetivo es retroalimentar las políticas del gobierno entrante, luego de que México ha estado estancado a lo largo de 30 años y sólo alcanzó un crecimiento máximo del dos por ciento durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

"La inversión pública, la inversión privada nacional y la inversión extranjera, para crecer, no al dos, crecer al cuatro por ciento, para que de esta manera haya empleo, haya paz, haya bienestar, haya tranquilidad y ayer me reuní con unos empresarios", resaltó.

Cabe mencionar que durante su campaña electoral, López Obrador prometió que separaría el poder económico del político, para romper con el régimen actual y procurar las necesidades de los más necesitados.

No obstante, señaló que el presupuesto gubernamental y la inversión pública no es suficiente para alcanzar los objetivos plasmados en sus 25 proyectos estratégicos, por lo que requerirá del apoyo de la inversión privada nacional y extranjera.

El anuncio se da después de que los legisladores de Morena en ambas Cámaras del Congreso de la Unión anunciaron iniciativas como la eliminación de comisiones de los bancos, las cuales provocaron dramáticas caídas en la Bolsa Mexicana de Valores.

"Sí necesitamos el apoyo de los empresarios para que se invierta en México, para que se creen empleos y les digo que no deben preocuparse, porque yo sé muy bien qué debe llevarse a cabo para ayudar a la gente más humilde, más pobre", garantizó.

El Consejo Asesor Empresarial se reunirá cada dos o tres meses con el presidente electo para orientarlo en las políticas económicas.



PREPARATIVOS

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, asistirá junto con 100 legisladores a la toma de protesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Marcelo Ebrard, futuro titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, comentó que esta será la delegación más grande de E.U que participe en la toma de protesta de un Jefe de Estado en la historia.



"Acompañarán al presidente electo 100 senadores, diputados, gonbernadores y personalidades de Estados Unidos, por lo que esta será la delegación más numerosa de EU que ha asistido a una toma de protesta", dio a conocer Ebrard después de la reunión con el secretario de Estado, Michael Pompeo, en Houston, Texas.

Ya discutieron la logística para recibir a los políticos norteamericanos, quienes podrían llegar al hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de México, según comentó en ocasiones pasadas el próximo canciller, al igual que el resto de los 102 Jefes de Estado a los que les enviaron invitación para el 1 de diciembre.

A través de un comunicado, Ebrard Casaubón detalló que ya trabajan en la calendarización de las reuniones periódicas con el gobierno estadounidense para avanzar en la relación bilateral.