San Lázaro cerrará dos días antes de la toma de protestas de AMLO

Con motivo de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional, el próximo sábado 1 de diciembre, la Cámara de Diputados no tendrá actividades los días jueves 29 y viernes 30 de noviembre, a fin de concluir los preparativos del evento, dijo el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Mario Delgado Carrillo.

Previo al inicio de la sesión de este jueves, el coordinador de los legisladores lopezobradoristas, indicó que, para concluir con los trabajos de la ceremonia de toma de protesta del político tabasqueño como nuevo presidente de México, se giró la instrucción a los trabajadores de la Cámara baja que no acudan a San Lázaro los dos días previos a la ceremonia.

Seguridad en el exterior de San Lázaro, a cargo de las autoridades capitalinas

Aunque en reiteradas ocasiones el diputado presidente de la mesa Directiva de la Cámara baja Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, señalaron que la seguridad en el exterior del Palacio Legislativo de San Lázaro estará a cargo de las autoridades capitalinas, ya se encuentran desplegados algunos elementos de la Gendarmería Nacional en la periferia del inmueble. Ante esto, Delgado subrayó que no habrá un operativo de seguridad mayor, y el resguardo del Congreso estará a cargo del personal de San Lázaro.

“La única precaución que se está tomando es cerrar la cámara jueves y viernes (de la semana próxima, no va a haber actividades, le estamos pidiendo a todos los trabajadores, a todos los diputados, que de preferencia no asistan, y a los trabajadores se les están dando los días libres para que no haya gente jueves y viernes, que esté vacía la Cámara, terminar con los últimos preparativos en el Salón de Pleno y el sábado, bueno, será la entrada nada más a los diputados.

En las inmediaciones ya es responsabilidad de la seguridad de la Ciudad de México.

Despedirán a EPN

De la ceremonia detalló que habrá una sesión de Congreso General junto con los miembros del Senado, habrá invitados nacionales e internacionales, en la que iniciarán a las 9:00 a.m. y habrá posicionamientos parlamentarios por 10 minutos; luego de esto, se declarará un receso para que la comisión designada acompañe al Pleno al presidente Enrique Peña y otra comisión designada recibirá al nuevo presidente López Obrador.

Destacó que durante la toma de protesta habrá un mensaje de López Obrador a la Nación, y una vez que termine se despedirá al presidente Enrique Peña y en seguida al López Obrador. Finalmente, estimó que esta ceremonia concluirá al filo de las 13:00 horas.