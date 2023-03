Santiago Creel responde a acusaciones de AMLO: "es un difamador y mentiroso”

El diputado presidente de la Cámara de Diputados Santiago Creel Miranda, llamó “difamador, malagradecido y mentiroso” al presidente Andrés Manuel López Obrador por acusarlo durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional de haberse “dedicado a robar”.

El diputado subrayó que si el gobierno federal quiere investigarlo, que lo haga, pues nada tiene que temer y aseguró que su patrimonio es el mismo de hace 30 años.

Te podría interesar: Ya somos más los opositores, asegura Santiago Creel

“Lo que hoy en la mañana dijo el presidente es una infamia; es un desagradecido y es un mentiroso, y es muy grave porque no lo dice Andrés Manuel López Obrador, lo dice el jefe del Estado mexicano que merece todo mi respeto por su investidura, pero no por lo que está diciendo, presidente, no caiga tan bajo”, señaló.

Indicó que lo que más le molesta de las acusaciones de López Obrador “es lo malagradecido”, pues cuando conoció al hoy mandatario hace casi tres décadas le dio asesoría jurídica gratuita, y detalló a su vez, que lo invitó varias veces a su casa y el tabasqueño supo cómo vivía, cuál era su patrimonio y quiénes eran sus clientes como abogado.

Política Resultó un súper traidor: Creel se deslinda de García Luna y pide investigación a fondo

“No es justo que por diferencias políticas me difame a mí o a mi familia. Y más cuando pidió mis servicios como abogado, y por supuesto que fue pro bono y pro bono quiere decir no le costó un peso y le dediqué año y medio al estudio de sus casos jurídicos”, reiteró.

Cabe mencionar que Andrés Manuel López Obrador hizo referencia del diputado panista en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

“Si yo tuviese más dinero que Loret de Mola o que Claudio X. González o que Narro o que Creel, que la mayoría de ellos, si yo me hubiese dedicado a robar como ellos, no podría yo encabezar con el apoyo de millones de mexicanos una transformación como la que se está llevando a cabo”, dijo el Ejecutivo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En respuesta, el diputado presidente lamentó la actitud “de difamador”, bélica y de confrontación de López Obrador. “A mí me da mucha pena, lamento mucho que el presidente siga en una actitud bélica, en una actitud de difamador, en una actitud de confrontación y en una actitud de división del país”.