Santiago Creel, en contra de que el TEPJF ordene que una mujer presida el INE

Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados externó su disgusto por la imposición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que obliga a los diputados a que conformen una quinteta exclusivamente integrada por mujeres para elegir a una presidenta consejera en el Instituto Nacional Electoral (INE).

“El tema con la orden del TEPJF de que sea una mujer la nueva presidenta del INE va más allá del tema del género”, dijo Creel Miranda y agregó que esta orden se trata de la “intromisión de un Tribunal en una soberanía”.

Puedes leer: INE tendrá una mujer como presidenta por orden judicial

Ayer, miércoles, la Sala Superior del TEPJF modificó, por mayoría de votos, el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputaciones para el proceso para la designación del Comité Técnico de Evaluación, la Convocatoria para la elección de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y de sus criterios específicos de evaluación, al señalar que no se cumplía con la paridad de género en la presidencia del INE.

En este sentido, resaltó el diputado Creel que le genera “dudas” que el TEPJF se meta con las decisiones de la Cámara de Diputados, “ahí es donde está la duda”.

Política Está muy bien que una mujer presida al INE: AMLO

Al referirse a la decisión del TEPJF, dijo el diputado presidente que eso se trata de una invasión de facultades de un poder federal, añadió que lo correcto debe ser que la propia Cámara de Diputados, por sí misma, reforme sus leyes internas para hacer un proceso y cumplir con la paridad de género o una forma de paridad a todos los niveles.

El diputado presidente subrayó que aún no ha llegado a San Lázaro la sentencia del tribunal que ordena reformar la convocatoria de la Jucopo y que están a la espera de este documento.

Por su parte, Ignacio Mier, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, dijo en conferencia de prensa que lograr la paridad de género “es una lucha sustantiva de nuestro movimiento”, pero coincidió en que el fallo del TEPJF “es extralimitarse en sus atribuciones, eso es el fondo de su sentencia que modifica, otra vez, la convocatoria para elegir consejeros del INE” y concluyó que una vez notificada la Cámara, la Jucopo definirá su posición.

El diputado Mier Velazco ha señalado que incluso existe coincidencia dentro de la Jucopo al considerar que "el Tribunal Federal Electoral invadió e hizo suyas atribuciones que no están establecidas en la ley y en la Constitución”.

En otro orden de ideas, el diputado Mier retó a Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, para que debata con él, en la Cámara de Diputados, sobre la reforma electoral denominada Plan B, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue aprobado ayer en el Senado de la República.

El líder de los diputados morenistas dijo que “es falsa la narrativa que se ha construido para justificar la marcha que se realizará el próximo domingo”, en contra de la reforma del Plan B, y aseguró que "no hay nada que atente contra la autonomía, la integración, la autonomía de gestión del Instituto. Absolutamente, no hay ningún artículo, no puede manifestarse que exista una distorsión en perjuicio del Sistema Electoral Mexicano”, concluyó.