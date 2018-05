Santiago Nieto, extitular de la Fepade se suma a AMLO

TLAQUEPAQUE.- Santiago Nieto, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, se une al equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES).

Nieto Castillo, quien fuera destituido del cargo por revelar que se llevaba a cabo una investigación en contra de Emilio Lozoya, por el supuesto financiamiento de Odebrecht en la campaña de Enrique Peña Nieto, fue contactado por Marcelo Ebrard, coordinador de campaña de López Obrador en la primera circunscripción del país.

Santiago Nieto se suma a Andrés Manuel López Obrador

No obstante, señaló que hasta ahora "no he sido invitado", para integrarse a la estructura de defensa del sufragio de Morena.

El extitular de la Fepade señaló que en tiempos electorales ha aumenrado la gestión de programas sociales, situación que debe ser investigada para evitar delitos como la compra del voto.





