SCJN suspende aplicación de austeridad a Banxico por Ley de Remuneraciones

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite las controversias constitucionales que tramitaron la Comisión Federal de Competencia Económica, y el Banco de México, en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que mandata que nadie puede ganar más que el presidente de la República, quien devengará un sueldo de 108 mil pesos mensuales.

En el caso del Banco de México, la Corte también otorgo un incidente de suspensión de la norma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre pasado, por lo que en tanto no se resuelva el asunto, ningún trabajador se le podrá bajar su salario, y podrán seguir ganando más que el titular del ejecutivo en tanto dure la suspensión.

Las controversias, se turnaron al ministro instructor, Alberto Pérez Dayan, quién será el encargado de elaborar el proyecto de las distintas acciones de inconstitucionalidad, amparos, y controversias constitucionales que han ha promovido tanto organismos autónomos como dependencia de gobierno.

De acuerdo a la Cofece, la ley presentada genera incertidumbre, ya que al ser el salario presidencial el límite de referencia para el establecimiento de los de los servidores públicos es fundamental saber a ciencia cierta cuáles son los parámetros y partidas que deberían tomarse en cuenta para definir el nivel adecuado del salario del titular del Ejecutivo, con el objetivo de que dicha remuneración no sea una decisión meramente política o discrecional.

La #COFECE ha sido desde siempre una entidad austera, es 0.5% del presupuesto de los órganos autónomos: @JanaPalacios ➡️ https://t.co/gjTbv67ful — COFECE (@cofecemx) 7 de enero de 2019

La Corte informó que la Cofece no pidió a los ministros incidente de suspensión, no así el Banco de México quien argumentó que no se le aplique la Ley de Remuneraciones, y se fijen sus sueldo con base en la disposición que establece la Constitución en el sentido de que órganos especialistas pueden ganar más que el presidente, que son los 108 mil pesos más el 50 por ciento.

Cabe mencionar que algunos servidores públicos del Banco de México el Sindicato Único de Trabajadores del Banco de México han promovido juicios de amparo respecto a la aplicación de diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, así como sobre ciertos efectos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

En este sentido, el Banco de México dijo que acatará, en todo momento, las resoluciones dictadas por las autoridades judiciales competentes.

Las controversia constitucional del Banco de México y la Cofece se suman a las de la CNDH y la interpuestas por legisladores