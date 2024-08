SCJN suspende sesión privada respecto a dictamen de reforma judicial

Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejaron pendiente la discusión privada respecto al dictamen de reforma judicial, pese a que estaba programada para continuar este jueves 22 de agosto, según pudo confirmar El Sol de México, la reunión no se realizó.

El pasado martes comenzó esta discusión interna entre los y las ministras de la Corte, en la que el Alto Tribunal debatió las acciones a seguir respecto al dictamen de reforma judicial en el que se plantea la destitución de los 11 ministros, para elegir a la nueva Corte —que ahora se compondría por nueve impartidores de justicia— mediante el voto popular.

No obstante, en la sesión privada de alrededor de tres horas no llegaron a un acuerdo, por lo que se programó otra para este jueves, misma que no se llevó a cabo.

Mientras tanto, trabajadores del Poder Judicial de la Federación, así como jueces y magistrados del Consejo de la Judicatura Federal comenzaron un paro de labores indefinido en el que solo atenderán asuntos urgentes. Acciones ejecutadas como protesta contra la reforma judicial y bajo la exigencia de que legisladores de la Cámara de Diputados desechen el dictamen actual y abran una mesa de diálogo con impartidores de justicia para replantear la reforma.

A las protestas se sumaron empleados de la SCJN, que el pasado miércoles manifestaron su descontento con la reforma judicial a las afueras de La Corte. Si bien informaron que en el Alto Tribunal no habrá paro de labores hasta que los ministros lo determinen, las movilizaciones continuarán en sus tiempos libres.