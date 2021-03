Se abrirán expedientes contra expresidentes si la ciudadanía decide enjuiciarlos: AMLO

El presiente Andrés Manuel López Obrador dijo que si en agosto el pueblo decide que los expresidentes deben ser llevados a juicio, se iniciaran las investigaciones correspondientes donde ministerios públicos y jueces van ir resolviendo cada caso.

Puso por ejemplo el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, (1988-1994) fue el gobierno que más saqueo los bienes públicos, entregó los bancos, minas y empresas a particulares.

“Salinas es sin duda es el padre de la desigualdad moderna, se profundizo la desigualdad unos cuantos se hicieron ricos y millones se empobrecieron. Está demostrado con datos de los organismos financieros que lo apoyaron, como el FMI, de cómo creció la desigualdad en el sexenio de Salinas”.

En conferencia de prensa, López Obrador pidió a todos los ciudadanos participar en la consulta popular para decidir si se enjuicia a expresidentes, en un ejercicio ciudadano que nunca se había hecho.

Esto, dijo, no significa que si los ciudadanos dicen que sí se inicie, ya son culpables. “Es comenzar una investigación, abrir un expediente con el propósito que las autoridades, ministerio públicos y jueces, vayan resolviendo pero también que se les dé derecho de defensa como a cualquier ciudadano”.

Dijo que se decidirá si ya no debemos revisar el pasado y ver hacia adelante, o se hace un análisis de lo sucedido y se castiga a los responsables.

“Nosotros no somos tapadera de nadie, no perseguimos a nadie ni fabricamos delitos, no encubrimos a nadie, y es la FGR quien decide libremente con autonomía a quien se castiga”.

Detalló que antes el presidente era el “poder de los poderes” no solo dependía del presidente el procurador sino hasta el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Había un teléfono en el escritorio del presidente al escritorio del presidente de la corte….levantaba el teléfono el presidente, aunque se trataba de un poder independiente autónomo. Lo mismo pasaba en el poder legislativo, todo era formalidad, desde Porfirio Díaz la constitución se respetaba en la forma pero se violaba en el fondo”.

Reconoció que mientras que en otras parte del mundo se castiga a ex presidentes como en Guatemala y Francia, en México jamás, se tiene que acabar con la impunidad pero también no abusar de la ley o de la FGR para perseguir a adversarios y enemigos.