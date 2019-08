Se acabaron las alianzas que no benefician al PRI: Alejandro Moreno

Que nadie se equivoque: “no le debemos nada a nadie”, nuestra única deuda es con nosotros mismos; con esa legitimidad nos plantaremos con libertad, dignidad, fortaleza y con carácter, a quienes hoy detentan el poder de la República, aseveró la nueva dirigencia nacional del CEN del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Al tomar protesta junto a Carolina Viggiano Austria, como secretaria general, el ex gobernador advirtió que se acabaron las alianzas que no benefician al partido. Y sentenció que las instituciones democráticas no son canjeables ni son cancelables. “Diálogos públicos con todos y acuerdos oscuros con nadie’’.

Foto: Adrian Vazquez | El Sol de México

Reclamó que no se puede judicializar la política ni politizar la justicia. El respeto al Estado de Derecho es fundamental para la estabilidad de la política nacional. “No se permitirán persecuciones derivadas de vendettas políticas’’, apuntó.

“Cuando más oscuro está el país, es cuando más se necesita la luz del PRI. No espero nada de mis adversarios, pero espero todo de nuestra militancia. Los priistas todo lo podemos, lo que menos podemos hacer: es rajarnos’’.

En el auditorio “Plutarco Elías Calles’’, destacó que no permitirá que se atente contra la autonomía del sistema electoral y tampoco respaldará figuras jurídicas que parecen democráticas pero que son todo lo contrario: como la revocación del mandato. “El PRI no la respalda y no la vamos a apoyar’’.

Foto: Adrian Vazquez | El Sol de México

Se refirió a temas sensibles como la cancelación de estancia infantiles, el Programa Prospera y el Seguro Popular; son causas del partido y se luchará con todo para restablecerlos.

Dijo que no llegan a este acto histórico con el rostro bajo, la mirada esquiva o la voz titubeante; aquí hay carácter, aquí hay trabajo, aquí hay orgullo y aquí vamos a volver a ganar, apuntó.

En su mensaje, Moreno Cárdenas enfatizó que “el verdadero partido satélite de México es Morena, porque gira alrededor de una sola voluntad y eso lo sabemos todos’’.

Por el contrario, añadió, somos una dirigencia libre en mucho tiempo, llegamos sin “amarres’’ ni sin deudas políticas; una dirigencia legitimada por más de 1 millón 600 votos y no por la designación desde los grupos de poder.

Por primera vez en mucho tiempo el PRI no va a recibir instrucciones de nadie, dijo.

Además, resaltó que no permitirá vendettas políticas. No se puede judicializar la política ni politizar la justicia.

DECISIONES DE NOMENCLATURA

Ante un auditorio con gobernadores, ex dirigentes, líderes de sectores, senadores y diputados, afirmó que en los últimos años las decisiones las tomó una nomenclatura sin raíces ni compromiso con el partido y las candidaturas las repartieron en quienes nos tuvieron secuestrados’.

Foto: Adrian Vazquez | El Sol de México

No vengo aquí a decir un discurso atado a nada y atado a nadie, señaló antes de afirmar que la fortaleza de los adversarios es consecuencia de los errores de quienes desconocieron y traicionaron a la militancia; el PRI no puede asumir los costos de quienes tomaron decisiones equivocadas. Los militantes no quieren acuerdos cupulares que los dejen afuera.

Moreno Cárdenas adelantó que en la próxima asamblea nacional del PRI, en el 2020, será presentado el proyecto de nación, “alejarnos de acciones vacilantes y coyunturas’’. Endureceremos el acceso a cargos de elección popular y de trabajar en políticos con ética pública.

“No vamos a permitir comportamientos que deshonren al partido y se actuará en consecuencia. El PRI no solapará a nadie, cada caso tiene nombre y apellido, pero tampoco permitirá persecuciones derivadas de vendettas políticas’’.

Aclaró que no llega al PRI para pasar por encima de nadie, las decisiones cupulares fueron sepultadas el 11 de agosto.

Se pronunció por una reforma del partido que actualice el pacto social con los sectores y organizaciones; para los priistas y ciudadanos, causas colectivas y se reste ambiciones personales, candidaturas con la gente y no en pasillos de oficinas, una reforma que derrote a los profesionales de la simulación y premie la cultura del esfuerzo.