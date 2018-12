Se acabaron los sueldos de altos para funcionarios, aunque se enojen: AMLO

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador no le entregará el dinero al gobierno, aunque se enojen los de arriba.

Horas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien concedió la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo que el primer mandatario no podrá reducir los salarios de los funcionarios ni fijar su sueldo en 108 mil pesos mensuales.

"Hoy me lo decía en Acaponeta un señor, no le entregue el dinero al gobierno, entrégueselo al pueblo, así va a ser. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que eso es lo que ha venido pasando. Los de arriba se dan la gran vida, ahora están enojados porque ganaban 600 mil pesos mensuales y se acabó todo eso", fustigó durante el último mitin con los damnificados de Tuxpan, Nayarit.

Política Por nueva Ley de Remuneraciones a trabajadores del Conacyt se les redujo el sueldo 30%

Desde el estadio de beisbol Lorenzo López Ibañez, el tabasqueño mandó a volar al avión presidencial y pidió que nunca más regrese.

"Ya se fue, se fue, se fue, como se dice en nuestro deporte el béisbol, se va, se va esa pelota, díganle que no regrese, ya se fue el avión presidencial", dijo mientras vestía la casaca de los Cocoteros de Tuxpan, con el número 3.

Asimismo, despidió al resto de la flotilla de aviones, las pensiones para los expresidentes y Los Pinos, que desde el 1 de diciembre, ya no es la residencia oficial del presidente de la República, sino la casa de la Cultura y las Artes del pueblo de México.

"Vamos a andar nosotros siempre a ras de tierra, como toda la vida y ya no hay pensión para los expresidentes, ahora el presupuesto le va a llegar al pueblo, por eso tengan confianza, vamos a cumplir todos nuestros compromisos", refrendó.

Tras insistir en que "se va a acabar la robadera y también vamos a tener presupuesto", comentó que ya no va a hacer más promesas porque hizo muchas durante la campaña, y si hace más tla vez no las cumpla.

"Hemos hecho bastantes compromisos con el pueblo y los quiero cumplir todos y no voy a estar haciendo más y más compromisos, ¿y qué tal que no nos alcance el presupuesto?, y voy a quedar como un mentiroso, un demagogo, eso no, nunca jamás", explicó.