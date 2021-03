Se alistan mujeres migrantes en EU a contender por curules en San Lázaro

Todas son de origen mexicano, todas activistas, emprendedoras, defensoras de los derechos humanos de los connacionales en toda la Unión Americana. Y lo mismo hacen promoción del voto mexicano como estadounidense, que son maestras. Muchas tienen títulos universitarios y enseñan a leer y escribir, a conducir vehículos y ahora, aspiran a una curul en San Lázaro como diputadas migrantes.

Todas son ejemplos de vida, de tesón, de lucha, de superación. Muchas, han sufrido violencia, hostigamiento, discriminación y la paga de menores salarios, hasta 58% menos que los varones. A las costureras les pagan por centavos; las domésticas viven condiciones muy difíciles con horarios que derivan de la esclavitud.

Y las hay que han colaborado en campañas presidenciales, para el Congreso, el Senado y los congresos locales en la Unión Americana y ahora, quieren participar en las elecciones del 6 de junio de 2021 para hacer presencia en la Cámara de Diputados.

“A los migrantes en el exterior, a la diáspora mexicana, no nos tienen en ninguna agenda en el país. No hay reconocimiento por la Secretaría de Relaciones Exteriores. No hay una oficina, un programa para apoyar a nuestros connacionales deportados de 200 a 300 diarios que llegan por la vía aérea a la Ciudad de México y Guadalajara, no obstante, las remesas que por 40 mil 606 millones de dólares que se mandaron en el 2020 a pesar de la pandemia”.

Así lo dijo a El Sol de México, la abogada Marta Fernández Sámano, presidenta y fundadora de Mujeres al Poder, empresaria y líder de los Derechos Civiles de los Migrantes desde hace cuatro décadas, quien apoya y promueve entre la comunidad mexicana en la Unión Americana, a quienes buscan en el Congreso de la Unión, apoyar a los connacionales y ella misma va por una curul.

Afirma: La lucha de las mujeres por lograr igualdad política tiene larga data. Y el fenómeno discriminatorio, persiste. Hay déficit de mujeres con respecto a los hombres, para tomar decisiones políticas, pero vamos por la paridad, refiere en entrevista.

“Ahora nos apresuramos después de la sentencia del 24 de febrero pasado en donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mandata las candidaturas migrantes y la equidad de género”.

Refiere a El Sol de México, que por las cinco Circunscripciones se deben presentar 50 candidatos y deben ser 25 mujeres, para cumplir con el principio de paridad. Van por la vía plurinominal.

Para seleccionar a las 25 aspirantes se presentaron más de 40 participantes. Ya con el tiempo encima y por los problemas de la contingencia sanitaria por el Covid-19, muchas mujeres no lograron tener sus documentos con los Consulados en los Estados Unidos o tener la credencial de elector del INE actualizada, comentó.

Otra enjundiosa mujer es Gloria Méndez, activa como una jovencita, no obstante, sus 62 primaveras, de las cuales, más de 40, las ha dedicado como líder activista de los derechos civiles de los migrantes.

Ella, trabajó en la campaña presidencial de Barack Obama y ya como mandatario en la promoción de su programa de salud Obama Care en California en donde vive con sus hijas y nietos.

Alejandra Ayala Fabián, oriunda de Periban, Michoacán, llegó a los Estados Unidos muy niña. Integrante de “Mujeres al Poder”, aspira a diputada migrante y ocupar una curul en San Lázaro. Toda ella dedicada al trabajo solidario con los connacionales.

Rosalinda Martínez Nieves, manifestó que sí para los hombres migrantes es difícil, para las mujeres es peor. “Solo se nos contrata como empleadas domésticas, como cocineras, afanadoras y siempre con el salario más bajo y por trabajo más rudo, menos del mínimo, porque no tenemos documentos, todo ello que deriva de la esclavitud estadounidense“.

Y la diputada de la actual LXIV Legislatura, Pilar Lozano (MC), relata su experiencia como legisladora migrante y las orienta a las aspirantes que viven en la Unión Americana:

“Hay que llenar todos los lugares para que los partidos políticos digan que “…no tocaron la puerta…, que no entregaron documentos…”.

Considera la legisladora jalisciense que “lo malo de esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación salió a botepronto y las listas de plurinominales ya estaban conformadas en los partidos”.

Comentó que en el caso de Movimiento Ciudadano “vislumbro que van a llegar 3 mujeres y dos hombres como diputados migrantes. Se definen espacios para que tengan posibilidades de llegar”, comentó en el Conversatorio Acción Afirmativa, a que convocó la organización “Mujeres al Poder”.