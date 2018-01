Se cumplen 24 años del alzamiento armado del EZLN; niegan ser una organización 'electorera'

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS.- Militantes y simpatizantes conmemoraron los 24 años del levantamiento de la guerrilla indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas.

Dirigentes del EZLN y simpatizantes marcharon acompañados por un grupo musical a Oventic, donde los esperaban un centenar de indígenas de las etnias Tzeltal y Tzotzil, para los actos conmemorativos del levantamiento, el 1 de enero de 1994.

Después de cantar el himno nacional mexicano, el comandante Moisés recordó que la lucha zapatista se inició para "exigir justicia, democracia, libertad y el cumplimiento de sus demandas".

El 1 de enero de 1994, el EZLN tomó cuatro ciudades de Chiapas y lanzó un ataque al cuartel militar situado cerca de San Cristóbal de Las Casas, unos 1,100 kilómetros al sureste de Ciudad de México.

Después de 10 días de enfrentamientos y escaramuzas del EZLN con militares, que dejaron medio centenar de muertos, el gobierno mexicano declaró un alto al fuego para dar paso a una negociación que concluyó con la firma de los Acuerdos de San Andrés Larraínzar.

Subcomandante Marcos en el año de 2000. Foto Cuartoscuro

El comandante Moisés rechazó los señalamientos de quienes los acusan de estarse convirtiendo en una organización "electorera”.

"Y claro que hay algunas y algunos mentirosos que andan diciendo que ya somos electoristas. Es una vil mentira y son personas castellanos que saben leer y escribir, pero que no leen o que salen con sus mañas de mentirosos. Qué lástima, que pena que no tienen entendimiento y no tienen vergüenza.

"Nadie nos va quitar lo que somos, solo cuando ya estemos muertas y muertos o cuando ya somos libres."

"Solo con organización del pueblo pobre del campo y de la ciudad habrá libertad, justicia y democracia, si no hay eso, lo que habrá es un mundo con un fin capitalista y esto es lo que ya está empezando", aseguró Moisés.

Ante más de un centenar de simpatizantes el comandante zapatista expresó que nadie luchará por los pobres más que ellos mismos y lanzó un llamado "a la unidad y al despertar de la conciencia de los pueblos explotados a salir de los 500 años de represión".

Subcomandante Marcos y la comandancia del EZLN en el Zócalo capitalino en 2001. Foto Cuartoscuro

Moisés destacó la probabilidad de que no se logren los apoyos suficientes para que la indígena María de Jesús Patricio, "Marichuy" participe como independiente en los comicios presidenciales del 1 de julio pero pidió apoyarla en sus recorridos por el país.

"Organicémonos para que pueda dar su gira en el país la compañera Marichuy y su Concejo Indígena de Gobierno, aunque no alcance las firmas para candidata", comentó.

Al final de un largo pronunciamiento convocó a las mujeres de base Zapatista al Primer Encuentro Internacional "Mujeres que Luchan" a celebrarse del 8 al 10 de marzo del 2018 en el estado de Chiapas.