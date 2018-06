Se debe armar a la ciudadanía para que se defienda de la delincuencia: El Bronco

Armar a la ciudadanía para que se defienda de la delincuencia es un tema que se debe analizar, aseguró el candidato independiente a la presidencia de la república, Jaime Rodríguez Calderón, alias “El Bronco”, después de que en su visita a Puebla un ciudadano lo cuestionó sobre esta posibilidad.

“Hay que considerarlo, creo que es una opción que se tiene que considerar”, respondió Rodríguez Calderón a la inquietud de un ciudadano que le preguntó su opinión para que la ciudadanía porte armas para defenderse de la delincuencia, pues dijo que debe ser el delincuente quien tenga temor al ciudadano y a la autoridad, y no al revés como ahora ocurre.

Lo que yo creo es que hay que darle miedo al delincuente y el delincuente tiene que entender que le ha hecho daño a México y México tiene que, a través del gobierno, trabajar con los ciudadanos para poder ir por el delincuente.

El delincuente debe de tenerle miedo a la autoridad, no la autoridad al delincuente; el delincuente tiene que tenerle miedo al ciudadano y no el ciudadano al delincuente y es tiempo ya que empecemos a hablar de eso.

Voto de castigo en contra de los partidos

También El Bronco, pidió a los poblanos un voto de castigo en contra de los partidos políticos e hizo un llamado a no votar a favor de ninguno de los cuatro candidatos que hoy buscan la gubernatura del estado.



Pues que no vote por ni uno, que no elija, que la gente castigue a los partidos políticos, que les ponga un ejemplo de que la sociedad está harta. Yo les diría que los poblanos tienen que decidir por las opciones que tienen, pero no tiene que ser a fuerza.

Señaló que a pesar de ser uno de los estados más importantes del país, Puebla mantiene condiciones de inseguridad, pobreza y violencia causada por los gobiernos de los diferentes partidos políticos, informó El Sol de Puebla.

