INEE gastó mucho en evaluación y no sirvió de nada: investigador de UNAM

Para el doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y Educación (ISSUE) de la UNAM, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) también colaboró en el desprestigio de la profesión docente en México, así como los grupos empresariales y los conservadores de la sociedad mexicana, que apoyaron la reforma educativa.

INEE fue insensible a condiciones de cada docente

Señalaron durante décadas que “la escuela mexicana está mal por responsabilidad de los docentes, entonces evaluemos a los maestros, a quienes no se les dio otra opción más que la de la ley. El INEE fue insensible a las condiciones particulares de cada docente”, dijo el investigador en entrevista con El Sol de México.

Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

Respecto al anuncio de este martes por parte de la Presidencia de México que se extingue el INEE y se sustituirá por Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio, señaló el académico que “todavía se desconoce el documento, pues solo fue el anuncio”, sin embargo, debe apuntalar hacia el trabajo en la didáctica con los maestros.

Gastaron mucho en evaluación

Díaz Barriga enfatizó que “gastamos mucho en evaluación y no sirve para nada. En 2014, el INEE recibió de la Federación 600 mil millones de pesos y en 2018: mil millones 200 mil pesos. No basta con saber que el aprovechamiento escolar es bajo mediante la aplicación de la Prueba PISA, donde los alumnos reprueban en español y matemáticas”.

En ese sentido, recomendó al nuevo gobierno que “el dinero de la evaluación se invierta en la calidad de la enseñanza, es decir, que los profesores trabajen la didáctica de las matemáticas, del español, de las matemáticas, de las ciencias”.

Foto: Archivo

INEE nunca asumió su autonomía

México tiene que “pasar de la evaluación individual, que no resuelve el problema de la calidad educativa, a una evaluación donde el centro de los resultados esté en la escuela y si la escuela no hace un esfuerzo por mejorar en su conjunto, la evaluación no sirve. No basta una perspectiva no punitiva, sino una perspectiva didáctica: trabajo cada día en el salón de clases, no hacer cada día mejores exámenes”, explicó.

Con relación a la autonomía del INEE, el doctor emérito de la UNAM destacó que “nunca asumió el INEE su autonomía, nunca le pudo pedir al Congreso que lo hiciera: no solo aprobar métodos, procedimientos, instrumentos y etapas de la evaluación, sino diseñarlos”.