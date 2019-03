Se malentendió cancelación de subsidios a las organizaciones civiles: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador buscará un mecanismo alterno para entregar recursos a los refugios de mujeres maltratadas, luego de afirmar que se malentendió el anuncio sobre la cancelación de subsidios a las organizaciones civiles que atienden a esa población.

Yo creo que se está malinterpretando. Para empezar todo el gobierno tiene el compromiso moral, legal, de ayudar a mujeres acosadas, afectadas, agraviadas y a toda la población, es nuestra responsabilidad hacerlo, y se está haciendo; y la secretaria de Gobernación tiene esa instrucción dijo López Obrador durante la conferencia mañanera.

López Obrador reiteró que no habrá excepciones, porque abriría nuevamente la puerta de la corrupción, por la que las asociaciones civiles han robado dinero del erario público, y perdería su autoridad ante este sector que exigirá apoyos para el resto de grupos vulnerables.

Y si empezamos con excepciones ya no vamos a tener autoridad, porque entonces me van a pedir los de las estancias infantiles que hagamos lo mismo, me van a pedir los de los Cendis que hagamos lo mismo, los que tienen organizaciones de niñas, de niños con discapacidad que hagamos lo mismo, ¿por qué ellos no?

Ante ello, dijo que siente pena por los malos manejos de los recursos públicos que se mal emplearon en el pasado, pero se mantiene en su decisión pese a las críticas que han surgido en los últimos días por el recorte monetario.

“Me da hasta pena, porque estamos hablando de miles de millones de pesos que se entregaban y no llegaban a los beneficiarios. Se fue creando toda una estructura intermedia en donde los recursos se malempleaban por decir lo mínimo, y se usaba de bandera, de excusa la necesidad de la gente. Entonces, eso debe de terminar, eso es corrupción”, concluyó.