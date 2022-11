Secretaría de Bienestar niega uso clientelar de programas sociales

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, negó que los programas sociales, que registran un aumento en el presupuesto 2023, sean utilizados de manera clientelar y con fines electorales.

Durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la funcionaria fue cuestionada por la oposición sobre los programas insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, como la Pensión para Adultos Mayores que pasará de tres mil 850 pesos a cuatro mil 800 pesos bimestrales en 2023, Pensión para Personas con Discapacidad y Sembrando Vida.

Te recomendamos: Ahorro por combate de corrupción sostiene programas sociales, no dinero del BID: Hacienda

Montiel sentenció que no han utilizado los programas para comprar votos como en administraciones anteriores y anunció que el monto que reciben los jornaleros inscritos en Sembrando Vida aumentará en 2023 y el programa podría extenderse a más estados.

“Que no se olvide que fue este gobierno y este Congreso el que aprobó e impulso que los programas sociales no deben tener un uso electoral y se elevó a delito penal. Nosotros hemos sido víctimas del fraude electoral, de la compra del voto y nosotros no somos iguales, trabajamos con convicción, trabajamos decididamente con amor al pueblo y lo hemos demostrado”, sostuvo.

La funcionaria destacó que en 2023 la inversión en programas sociales será de 339 mil 300 millones de pesos, equivalente al uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y 9.5 veces más grande que en el sexenio anterior. Además, la funcionaria aseguró que le quitaron la “visión de dádiva” a los programas sociales y lo constituyeron como la política de estado más importante del gobierno.

Sociedad Universidad para el Bienestar busca profesores: estos son los requisitos para postularse

Oposición cuestiona resultados de programas sociales

La diputada Ana María Esquivel Arrona, del PAN, cuestionó la efectividad de los programas, pues dijo que no se han visto reflejados en la disminución del número de personas en situación de pobreza y exigió que se cambie la política de la Secretaría de Bienestar.

“Necesitamos un cambio de rumbo en la política social para trabajar efectivamente por los pobres, para ofrecerles verdaderas oportunidades de desarrollo y mejores fuentes de empleo e ingresos. Es urgente que este Gobierno trate a las personas con dignidad y no simplemente como clientelas electorales”, dijo.

En tanto, el diputado Marcelino Navarrete, del PRD, acusó que el gobierno federal lucra con la pobreza y se sumó a la crítica de la falta de resultados en abatir la pobreza.

“Lucrar con la pobreza no es de izquierda, es de cínicos, miserables y oportunistas porque ni siquiera se les puede asignar una categoría en el aspecto político, es increíble que hoy los programas sociales tienen un gasto de más de cuatro billones de pesos y aún así el número de pobres sigue creciendo”, acusó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La comparecencia de la titular de la Secretaría continúa en medio de interrupciones y gritos de diputados de oposición que ingresaron al Pleno con carteles con la portada del “Rey del Cash”.