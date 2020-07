Sedatu llevará caso de posible plagio a su Comité de Ética

Javier Garduño, titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), reconoció que en la versión ejecutiva de su documento Metodología CIUATL no se citaron los párrafos que eran autoría de la cooperativa feminista Collectiu Punt 6, como dio a conocer El Sol de México.

En su cuenta de Twitter, el funcionario ofreció disculpas al colectivo y señaló que someterán el caso a su Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, en el que también participa el Órgano Interno de Control de la dependencia. Dependiendo de la determinación del Comité, Garduño indicó que se procederá administrativa y jurídicamente.

“Reconocemos que en la versión ejecutiva del documento no se realizan las citas de varios párrafos de un documento que es autoría del colectivo feminista catalán Collectiu Punt 6, sin cuyos aportes a la discusión de feminismo y ciudad nuestra metodología no hubiera sido posible.

“Ofrecemos una sincera y sentida disculpa por esta omisión, y en particular a las colegas de Collectiu Punt 6, quienes de la mano de muchas otras mujeres han abierto camino desde diferentes latitudes y que son referencia para nuestra Metodología”, indicó el funcionario.

Adicionalmente, trabajaremos por robustecer la #MetodologíaCIUATL buscando un acompañamiento de @CollectiuPunt6, otros colectivos, e @INMUJERES pues tenemos el firme compromiso de abatir las desigualdades que enfrentan las mujeres en el uso y disfrute de los espacios públicos.

La tarde del martes este medio informó que en el documento de 45 hojas, la Sedatu copió a la letra párrafos completos de un trabajo hecho por el colectivo feminista catalán sin darle crédito a la organización, entrecomillar los apartados o citar la fuente original.

En entrevista, Mabel Almaguer, directora de Proyectos Estratégicos de Sedatu, indicó que en ningún momento hubo una intencionalidad de plagio, sino que todo se trató de “una confusión” al tratarse de una versión corta del estudio; agregó que el error quedaría subsanado con la versión extendida de la Metodología.

La dependencia federal sí cumplió con publicar el documento ampliado en su página de Internet, en la que ya aparecen las citas entrecomilladas y con los respectivos créditos a Collectiu Punt 6.

No obstante, Javier Garduño anunció la creación de un Comité Editorial “que asegure la consistencia y calidad de todas las publicaciones de nuestra Secretaría”.

“Frente a una ciudadanía activa y crítica no nos podemos dar el lujo de ser complacientes con nuestras fallas. Tenemos el compromiso de que las mujeres se desarrollen en territorios de paz y bienestar, y seguiremos trabajando arduamente para lograr que eso suceda”, concluyó.