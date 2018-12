Sedena ya trabaja en plan de capacitación para Guardia Nacional

La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que ya trabajan en los planes de capacitación policial para los elementos de militares, navales y federales que conformarán la Guardia Nacional, a fin de que atiendan delitos del fuero común.



"Estamos desarrollando la nueva estrategia, que va enfocada a cubrir las coordinaciones regionales con personal que atienda directamente los problemas del orden común, los delitos del orden común, que son los delitos que más afectan a los ciudadanos", informó el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, durante la conferencia matutina.

Exhortó ciudadanía a portarse bien

Sin embargo, el secretario de Marina Nacional, el Almirante José Rafael Ojeda, exhortó a la ciudadanía a respetar la ley y portarse bien, para lograr la pacificación de México.

"No es una labor nada más del Gabinete de Seguridad. Es una labor de todos. Todos debemos de portarnos bien, todos debemos de cumplir la ley y respetar la ley, porque si no esto no va a poder seguir avanzando", llamó el titular de Semar.

Capacitan para evitar violación de derechos humanos

Crescencio Sandoval detalló que capacitan a la Policía Militar y Naval para que tengan un contacto directo con las personas y evitar violaciones a los derechos humanos.

El programa ya lo están trabajando en conjunto con las coordinaciones regionales para la seguridad, de las cuales han instalado 150 de las 260 planeadas.

"Si bien tienen una preparación ya como policías militares, policía naval, nos estamos enfocando a esa parte para poder tener el contacto con la ciudadanía y evitar situaciones en las que haya violaciones a los derechos humanos y tener perfectamente bien capacitada a nuestra gente", abundó el secretario de la Sedena.