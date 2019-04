Segob descarta crisis migratoria en frontera sur

Ante la oleada de migrantes que han ingresado al país por la frontera sur, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, descartó que se tenga una crisis migratoria e insistió en que se tiene una amplia comunicación con el Gobierno de Estados Unidos, por lo que se habrán de garantizar los derechos humanos de los mismos.

Entrevistada al término de su participación en el Foro IX Foro de la Democracia Latinoamericana “Desafíos de la política y la democracia en la era digital”, Sánchez Cordero enfatizó que en el tema de migración ya se tiene una estrategia y que se está avanzando en ella.

Ahí vamos con el tema de migración. Tenemos ya una estrategia y hemos estado avanzando. Yo he dicho que la migración y lo repetiré hasta el cansancio, tiene que ser una migración ordenada, una migración segura y una migración regulada.

Aseguró que esos los tres componentes de la convención del Pacto de Marraquech “no vamos a poder avanzar en el tema migratorio en todos los países”.

¿Hay una crisis de migrantes?, se le preguntó.

No no. Definitivamente no. No, porque nosotros hemos dicho constantemente de que por nuestra seguridad nacional tenemos que saber también quien entra y pasa por nuestro país. Por eso estamos en este momento regulando o regularizando a los migrantes que están en nuestro país.

Dejo claro que ante este flujo migratorio “Hemos tenido un diálogo permanente con los estadounidenses, se los puedo decir”.