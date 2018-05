Segob no atiende peticiones para evitar violencia política durante jornada electoral

Liderazgos del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) que abanderan a Ricardo Anaya para la Presidencia, reprocharon a la Secretaría de Gobernación no garantizar la seguridad de los candidatos ni protocolos para evitar la violencia durante la jornada electoral.

En este contexto, el presidente nacional de Encuentro Social (PES), Hugo Eric Flores, acusó a la Secretaría de Gobernación de que la instalación de mesas para conocer los casos de candidatos asesinados en el proceso electoral del primero de julio solo han servido para que el titular de esa dependencia, Alfonso Navarrete Prida, se tome la fotografía con los dirigentes nacionales de los partidos políticos.

En entrevista, Flores señaló “no están suspendidas (las mesas de diálogo), simplemente no hay mesas de trabajo”.

Además, lamentaron que tampoco están haciendo su trabajo la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República.

El secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero, acusó al titular de Gobernación, Alfonso Navarrete, de no volver a convocar a las mesas de negociación instaladas para conocer las medidas de seguridad que deberá dar esa dependencia a los candidatos y a los ciudadanos.

En entrevista con El Sol de México, Ávila Romero señaló: “la Secretaría de Gobernación convocó una vez y después le valió uno y la mitad del otro… y nunca nos volvió a convocar… y te repito sólo lo hizo una vez”.

“Nosotros seguimos esperando que las autoridades den resultados. En el caso de Guerrero, el PRD sigue esperando que detengan a varios de los asesinos de militantes perredistas en el estado y nadie hasta el momento nos ha dado algún resultado, no tienen resultados a la vista no hay detenidos, no hay investigaciones, no hay nada”, denunció.

Indicó que la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) no están haciendo su trabajo, y la prueba de ello señaló es que no hay resultados, dijo el perredista.

Pidió a Navarrete Prida instalar de manera inmediata la mesa de negociación que hace unos meses convocó el PRD y que no concluyó el anterior secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

En ese mismo sentido se pronunció la candidata al Senado de la República, Beatriz Mojica Morga, quien en varias ocasiones ha pedido seguridad para el estado de Guerrero, un mapa de riesgos en la entidad y protocolos de seguridad.

La también exsecretaria general del PRD denunció que Gobernación sólo atiende e informa sobre causas que afectan al PRI y a sus candidatos y no a los de otros partidos políticos.

“Exigimos que se le ponga atención al tema de seguridad, no sólo de lo que pasa a los candidatos, sino el asunto más importante es cómo se le garantiza la seguridad a la población que salga tranquila a escuchar las propuestas de los candidatos”, exigió.

La integrante de la Comisión Operativa de MC, Martha Tagle, reprochó a Navarrete Prida ser parcial y no resolver los problemas que se vienen presentando en los últimos días en las elecciones.

“Ya hay un número importante de asesinatos a candidatos de elección popular y no se ha tenido la capacidad de brindar seguridad. Además, no se han generado condiciones para los candidatos que están en la contienda”, recordó.