Seguridad de AMLO cumple con estándares internacionales, asegura Vocero

La seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador cumple con los estándares internacionales de protección, sin embargo, su gabinete demanda que sea modificado.

Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República, sostuvo que “el diseño de la seguridad del presidente es profesional, está de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales, de lo que debe ser la protección a un mandatario, pero también existe el otro criterio de la cercanía a la población y que va a mantener el contacto directo”.

Al final de la reunión del primer mandatario con su gabinete ampliado, los funcionarios expresaron su preocupación por que el primer mandatario aumente su circuito de seguridad, frente a las amenazas del Cártel Santa Rosa de Lima.

“El señor presidente ha dicho que no necesita más seguridad de la que tiene, a mí me gustaría que tuviera más, pero no quiere y dónde manda capitán, no gobierna marinero”, opinó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, al final de la reunión de López Obrador con el gabinete ampliado y legal.

El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial, Urbano y Vivienda, Román Meyer, y Jiménez Espriú comentaron que es una preocupación que pondera entre los servidores públicos, sin embargo, no discutieron el tema.

“No fue referido en la reunión (tema de amenaza) Sí nos preocupa, pero fue un trabajo interno de colaboración”, dijo Meyer Falcón a su salida de Palacio Nacional.