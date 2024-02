Seguridad de candidatos de Morena no es nuestra responsabilidad: Mario Delgado

Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, señaló que la seguridad de los más de 20 mil candidatos a puestos de elección popular no le corresponde a Morena, sino al gobierno Federal.

“Somos un partido político, no nos correspondería. Mentiría si dijera que Morena les va a garantizar su seguridad”, expresó.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Política Asesinan a Miguel Ángel Zavala, precandidato de Morena por la alcaldía de Maravatío

En conferencia de prensa, indicó que “lo que les hemos dicho es que, si sienten algún tipo de temor o amenaza en el lugar en el que estén participando, nos lo hagan saber para tener comunicación con las autoridades”.

Explicó a los reporteros que “hubo un caso, que me manifestaron a mí, en Guerrero de una candidata a un distrito, quien me manifestó que no quería participar porque consideraba que había condiciones muy adversas, pero finalmente habló con su equipo para evaluar la situación y decidió que sí participará”.

De acuerdo con Mario Delgado, la disputa por la presidencia de la República del 2 de junio próximo estará entre la candidata de Morena, PT y el Partido Verde, Claudia Sheinbaum y la abanderada del PRI PAN y PRD, Xóchitl Gálvez. “Es lo que hay”, advirtió.

Por otro lado, acusó a la derecha de invertir más de un millón de dólares a la semana en la compra de bots para generar tendencias falsas en redes sociales contra Claudia Sheinbaum quien empezará la campaña con una ventaja de más de 2 a 1, de acuerdo a la mayoría de las encuestas, manifestó.

“Es un poco absurdo porque piensan que la compra de bots tiene un efecto en la población, en la forma en que la gente toma sus decisiones. En el fondo, nos revela que no conocen al pueblo de México, que lo desprecian porque creen que lo pueden engañar a través de bots y que la gente se va a ir con las tendencias de X o de TikTok, pero la gente toma sus decisiones, forma su opinión a través de un proceso mucho más complejo que tratar de inventar hashtags. […] . Pero todo esto es falso. Siguen invirtiéndole y vemos que las encuestas no se mueven nada”, subrayó.

Mario Delgado reconoció que algunos medios ya han documentado la compra de bots por parte de la derecha, la cual pretende manipular artificialmente la conversación en las redes sociales.

Como caso particular señaló el reportaje que documenta la compra de bots en Argentina a un precio más accesible, así como el que reporta la pauta en Facebook para canales de comunicación falsos.

“Ahora aprovecharon ahí que, en Argentina, por la situación que tiene su moneda, salen más baratos los bots. Fueron a comprar bots a Argentina que utilizan en las conversaciones para inflar a su candidata y también para atacarnos a nosotros. Y luego el nuevo hashtag, la novedad de esta semana, viene en un reportaje sobre las cuentas falsas en Facebook y en Twitter que están utilizando para meter esta tendencia y siguen invirtiendo. Hemos hecho el cálculo de que están invirtiendo en esto aproximadamente un millón de dólares a la semana”, precisó.

También mostró la página donde miembros del PRI y del PAN compran los bots, y cómo las cuentas falsas que promueven comentarios negativos contra Claudia Sheinbaum provienen de los mismos países que las cuentas falsas que hacen comentarios de apoyo a la candidata del PRIAN.

“Se delatan ellos mismos, ni siquiera tienen la creatividad para distribuirlo en países diferentes: son exactamente los mismos, entonces queda en evidencia la acción concertada que tienen para atacar y apoyar”.

Recordó que Morena ya interpuso una denuncia ante el INE para que investigue cómo los partidos de la derecha están pagando sus campañas negras. “Ya se documentó todo lo que están haciendo y se presentó una queja ante el INE. Así que esperamos que el INE actúe en consecuencia, porque están muy al pendiente de todo lo que está haciendo Morena para estarnos multando”.