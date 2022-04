Senado aprueba dictamen de reforma la ley minera que nacionaliza el litio

El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen tal como llegó del Ejecutivo, que reforma la ley minera el cual pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Con 76 votos a favor y 45 en contra se aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa de la ley minera, en la que se desecharon las 23 reservas que discutieron, entre las que se encontraba la del senador morenista Armando Guadiana, quien el último orador.

A pregunta del senador Erandi Bermudes, quien cuestionó ¿a qué se refirió en la reunión de comisiones, cuando dijo que ojalá y no se equivoque?, Guadiana respondió:

“De que los doctores y amigos míos tienen gran experiencia alrededor de la minería y que son también investigadores, pues que no tengan razón que los yacimientos que tenemos si sean económicamente explotables, porque ellos dicen que no, porque el negocio está concretado en Bacanora (Bacanora Lithium Plc Empresa), solamente en negocio de acciones en la bolsa de Londres y que están haciéndole nada más al cuento”.

“Supongamos que tengamos razón que se cree ese Instituto Mexicano, como el del petróleo, que le destinemos presupuesto para el consejo de recursos naturales o que contrate compañías que se dedican a la exploración y veamos los resultados en cada estado. Hagamos el negocio con el Estado mexicano y para las empresas extranjeras que inviertan, el Estado mexicano no va a meter un solo peso y va ser el dueño mayoritario de todo”, señaló el experto en minería.

Pidió que preparen una iniciativa sobre el instituto de litio y tierras raras, ahí se les designa un presupuesto para saber si los minerales son económicamente explotables o no, porque “con 52 millones de pesos se los van a acabar en una semana, la exploración nos cuesta 150 dólares el metro por hacer pozos y si vamos hacer pozos de 500 metros ya sabrán cuanto nos va a costar”, dijo.

“En la Cámara de Diputados, pues yo creo que ya estaban hartos del domingo, de todo lo que ahí gritaron y pues más que analizar se dedicaron a gritar entre los partidos y ya no vieron este tema, pero pues yo no sé qué tanta prisa, porque parece que quieren hacerlo en fast track este tema”, dijo Armando Guadiana.

Es un poco extraño, añadió, porque México ni siquiera tiene grandes yacimientos de litio.

Alejandro Armenta, de Morena, comentó que hasta el momento el gobierno mexicano otorgó 31 concesiones en 2018 para explotar litio y que estas se estiman que podrían representar 4.5 veces el valor de la deuda externa que es de 11 billones de pesos, por lo que, aseguró, que con ello se podría pagar la deuda externa.

“Con el litio México puede pagar la deuda externa y salir adelante y ser una potencia como la que nos merecemos”, dijo el morenista.

En comisiones Unidad de Minería y Puntos Legislativo Segunda, por la mañana se aprobó con 15 votos a favor y 4 abstenciones, la iniciativa del Presidente que llegó de Cámara.

En su intervención, el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, manifestó que este tema despertó interés en todos los que defienden a particulares y se envuelven en la bandera nacional, de que el litio es de los mexicanos,

Manifestó que el oro y plata es de los mexicanos, y quiénes lo tienen – respondió-, lo tienen los particulares y lo que se busca es evitar que esto suceda con el litio, que grades monopolios nacionales se queden con ello, no sólo los extranjeros y los nacionales como Grupo México y Grupo Peñoles, y otros grupos, saqueando los recursos naturales.

“En tres años las empresas canadienses han sacado más oro de este país, que en 300 años de la colonia española”, manifestó el senador minero.

La prioridad del gobierno es que no vuelva a ocurrir, al nacionalizar el litio se pone por delante el bienestar del pueblo, no solo el presente sino de las futuras generaciones, pues esta iniciativa tiene como fin posicionar al Estado como garante de la exploración y explotación y el aprovechamiento del recurso nacional y esta reforma no busca cerrar inversiones.

Al ser cuestionado el senador Napoleón Gómez Urrutia por la senadora Marcela Mora, sobre las condiciones de concesiones, el líder sindical minero, mencionó que las 8 concesiones que están otorgadas actualmente en materia de exploración de litio, no son para explotación, por eso era importante tomar esa determinación ahora para controlar, regular los términos y las condiciones en las que se vayan a otorgar estas concesiones, para la explotación, sobre todo al ser una entidad del Estado, como se consideró.

“Justo es momento para prever y anticiparnos a que no vaya a suceder lo que sucedió con el resto de la minería, metálica del país en donde a través de concesiones se acaparó y se concentró en pocas manos, nacionales y extranjeras. Esta iniciativa viene perfectamente bien con esa visión de futuro y patriota sobre los interés de la nación”, señaló.

El senador morenista por el estado de Puebla, Armando Armenta, fue bombardeado con preguntas por senadores de todos los partidos, a las cuales dio respuestas hábilmente, sin precisión, sobre el litio.

En tanto, el senador Gustavo Madero, del Grupo Plural, recordó que desde 1917 todos los minerales son de los mexicanos y lo que se está haciendo es “estatizar”, porque se va a crear un organismo público, porque no se van a otorgar concesiones.

Este gobierno que lleva 3 años y cuatro meses, no ha otorgado ninguna concesión de litio y de nada, cero concesiones, y esto no es una buena señal están estigmatizando una actividad económica, y lo que tenemos son 37 proyectos para 10 empresas.

Un dato preocupante, dijo, es que el presidente no reservó en el T-MEC, al litio como un producto reservado para la nación exclusiva del Estado México por lo que estaremos expuesto a demandas de los empresarios, “son baldes de agua fría para los empresarios”.

México lleva en estos tres años el récord de la menor inversión pública y privada y de infraestructura, con respecto al PIB, pues están parados miles de millones de dólares y en México no está haciendo nada para generar confianza a los empresarios, manifestó el senador Gustavo Madero.