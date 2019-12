Senado aprueba sin cambios reforma que prohíbe la condonación de impuestos

El Senado de la República aprobó, sin cambios, la minuta de reforma que prohíbe la condonación de impuestos, que d acuerdo con el dictamen ha generado pérdidas por hasta 400 mil 902 millones de pesos, por exoneraciones en esta materia de 2007 a 2018.

La reforma, fue enviada a los congresos locales para su aprobación, después de alcanzar la mayoría calificada al obtener 76 votos a favor, cero en contra y 18 abstenciones.

En el dictamen se destaca que ambas Cámaras coinciden en eliminar de manera definitiva esta figura para disminuir las pérdidas fiscales de la hacienda pública, lo cual genera una mayor recaudación y consecuentemente mayor disponibilidad de recursos para el despliegue de programas gubernamentales en el desarrollo nacional.

Sin embargo, el panista Julen Rementería consideró que la reforma al artículo 28 continúa permitiendo las condonaciones y excenciones de impuestos como lo indica el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación.

“El PAN condena las condonaciones que se hicieron en el pasado, pero este dictamen no impide eso. Es una simulación, es un símbolo para mañana poder decir: ‘ya el presidente no va a poder condonar los impuestos’. Pues no es cierto”, dijo el legislador veracruzano.

Al coincidir con su compañero de bancada, la panista, Minerva Hernández Ramos, se pronunció en el mismo sentido y afirmó que se abusó de ese derecho, pero ahora se deben poner contrapesos, para que no se repitan los excesos.

Cabe recordar, que en este apartado el Senado realizó cambios que fueron ignorados y eliminados por los diputados federales a fin de que se incluyera que habría exención de impuestos sólo cuando los sectores productivos se vean afectados por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.

Sin embargo, el texto fue avalado como lo presentó el Ejecutivo federal ante el Congreso de la Unión.

En el debate, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, senador de Morena, dijo que retoman este dictamen en sus términos, “para hacer una reforma que nos de la oportunidad de quitar esos privilegios y esas prácticas fiscales que se hacían en el pasado”.

Por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el senador Alejandro Armenta Mier afirmó que la reforma no afecta a estados ni municipios, “esto es muy importante porque hay un falso debate sobre si éstos podrán o no establecer programas para obtener mayor recaudación”, pero cada congreso aprueba sus leyes donde se establecen estos impuestos locales.

La senadora María Merced González González, de Morena, reconoció que existe plena coincidencia en ambas Cámaras del Congreso de eliminar la práctica de condonación de impuestos, porque ello permitirá fortalecer y aumentar la recaudación fiscal y, con ello, impulsar la generación de empleos, por lo cual exhortó a los senadores en general a aprobar el dictamen correspondiente.

El senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, afirmó que en su Grupo Parlamentario están de acuerdo en eliminar ese privilegio del pasado que tanto daño ha causado a las finanzas públicas, pero hizo notar que en el dictamen a discusión se confunde “exentar” con “condonar” un impuesto, lo cual provocará serios problemas en qué eliminar y qué cobrar.