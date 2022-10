Senado discute en el Pleno reforma para la permanencia del ejército en las calles

Ayer lunes, senadores de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron con 19 votos a favor, 10 en contra y una abstención, la propuesta presentada por la senadora de Morena Lucy Mesa para modificar el artículo 5º Transitorio constitucional, con el que se busca mantener en las calles a las fuerzas armadas.

Entre las modificaciones a la propuesta original proveniente y aprobada en la Cámara de Diputados a propuesta del PRI, por la diputada Yolanda de la Torre (ahora integrada al poder judicial del estado de Durango), el senado propone que el Presidente de la República pueda disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

La iniciativa propone por nueve años la permanencia de las fuerzas armadas, mientras la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial.

Se creará la comisión bicamaral conformada por diputados y senadores para dar seguimiento al cumplimiento del presente artículo, y en la propuesta original se señalaba que el Sistema Nacional de Seguridad Pública daría un informe cada periodo ordinario de sesiones para conocer los avances de la Guardia Nacional.

También, se buscará evaluar el cumplimiento de las condiciones establecidas y conocer el avance del trabajo de la Guardia Nacional, a fin de que se determine las entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad.

No había mayoría calificada

Fue el miércoles 21 de septiembre cuando Morena y sus aliados retiraron del Pleno del Senado la iniciativa de reforma constitucional para ampliar hasta marzo de 2028 la presencia del Ejército en las calles para tareas de seguridad pública. La razón fue porque no tenían la mayoría calificada para aprobarla, y en caso de haberla votado, se hubiera desechado, por lo que la iniciativa regresó a comisiones.

Al inicio de la sesión, Morena y sus aliados votaron en contra de una moción suspensiva propuesta por la oposición, que durante la discusión, al darse cuenta que no se alcanzaría la mayoría calificada, pidió votarla, pero no lo logró.

La propuesta de retirar la iniciativa fue del líder de Morena, Ricardo Monreal, quien pidió más tiempo para analizarla en la Comisión de Puntos Constitucionales.

“Demos tiempo a las comisiones, yo le pido al grupo parlamentario (Morena) que me puedan acompañar. Estoy haciendo eco de las expresiones de compra, de premura, es de lo que nos acusan de compra, de premura, de presión. Rechazo totalmente que haya presión”.

Mientras que Morena y sus aliados cabildeaban en los pasillos del Senado con la oposición y al ver que no contaban con los votos, Ricardo Monreal subió a la tribuna en el turno que le tocaba a la senadora Lucía Mesa, y tras recordar el propósito del dictamen, el zacatecano expresó que proponía se regresara el documento para su discusión con profundidad.

“Les plateo que regresen el dictamen a comisiones y sigamos la discusión pública para el bien del país. No queremos ocultar nada, actuamos con limpieza y con transparencia”, señaló.

Foto: Roberto Rodríguez Hernández | El Sol de La Laguna

PAN y PRI estuvieron en contra

La senadora Claudia Ruíz Massieu Salinas, al iniciar su discurso preguntó “¿Quién quiere que se viva en paz, que termine la violencia, que termine la inseguridad y la impunidad? Todos ¿Quién quiere que México tenga policías civiles capacitadas, profesionales, bien pagadas y reconocidas por la sociedad? Todos”, expresó.

Advirtió que “el oficialismo ha sembrado muchos falsos debates en la sociedad; no se trata de estar a favor o en contra de la seguridad y de los mexicanos, todos queremos un México con más seguridad, todos queremos que los mexicanos podamos vivir en paz en cada rincón del país”.

Recordó que el Presidente de la República mantiene su facultad en el artículo 89, fracción IV, de siempre poder utilizar a la Fuerza Armada permanente en auxilio de las policías civiles cuando haya una situación extraordinaria y justificada.

“Dejen de mentir, aquí no se trata de estar a favor o en contra de las Fuerzas Armadas; aquí no se trata de estar a favor o en contra de la tranquilidad de los mexicanos, aquí no se trata de fortalecer a la Guardia Nacional como un cuerpo civil; aquí de lo que se trata es de seguir negándose a verificar, a corregir, a encauzar distinto una estrategia de seguridad fallida”.

Kenia López Rabadán, senadora del PAN, dijo que ese no es el camino a la paz. Recordó que el 15 de septiembre integrantes del colectivo Hasta Encontrarte de Madres Buscadoras, escalando la Estela de Luz y resistir más de 15 horas para pedir que se escuche a las víctimas y se deje de violar a la Constitución.

Finalmente, la legisladora afirmó que este gobierno ha desarticulado a la policía municipal y a la policía estatal.

“Ahora se atreven a querer renunciar a las fuerzas civiles, cómo, si su estrategia claramente, después de una pésima administración de Morena y de López Obrador, está ensangrentando a México”, acusó la panista.

|| Con información de Javier Divany | El Sol de México ||