Senado dispuesto a avalar documento del T-MEC en tiempo extra

Los diferentes líderes de las bancadas en el Senado de la República señalaron que están a favor de avalar un periodo extraordinario para iniciar el proceso legislativo del documento del presiente de la República con el que se renovará el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

El senador Ricardo Monreal, líder de los Senadores de Morena y coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), expresó que hay disposición del resto de los coordinadores de los otros partidos para que el Senado avale el periodo extraordinario para revisar el documento, y aunque acotó que “solo falta el acuerdo político”, para realizarlo, consideró que es un hecho que se logre.

“Vamos a platicar para ver todo el proceso formal legislativo y, obviamente depende de un acuerdo político. Como en todo”, dijo.

Asimismo, explicó que, el proceso legislativo para examinar el documento consiste en que, luego que la Jucopo lo reciba, lo remita a la Comisión Permanente y ésta, la turne a las comisiones dictaminadoras del T-MEC.

Detalló que, en este sentido, que el proceso tiene varias alternativas, como: “convocar inmediatamente a un periodo extraordinario, había tres fechas: son 8, 11, 14; y he estado conversando con los coordinadores para ponernos de acuerdo en la fecha de convocar a sesiones extraordinarias o a un periodo extraordinario, para que sea sometida a discusión y aprobación del Pleno”, indicó.

Por su parte el líder de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera dijo que ya se tiene planteado un periodo extraordinario para avalar el documento del T-MEC, el cual iniciará el próximo 19 de junio., aunque el también ex jefe de gobierno capitalino señaló que analizarán la propuesta del Ejecutivo, y aclaró que el PRD no será “un obstáculo para el desarrollo del país para que no haya periodo (extraordinario)”.

A su vez, el senador Clemente Castañeda, líder nacional de Movimiento Ciudadano, y presidente de la Comisión de Anticorrupción del Senado, dijo que en el marco de la inminente discusión y aprobación del T-MEC, nuestro país adquiere compromisos particulares, y en materia de corrupción se deben establecer “mecanismos para prevenir los sobornos en el comercio internacional, evitar ventajas indebidas en materia de compras internacionales, capacitación a funcionarios públicos que se encuentran vulnerables a incurrir en actos de corrupción, así como legislar sobre la protección a denunciantes y testigos de corrupción”.