Senado elige dos de tres consejeros de Pemex; descartan a quien les dijo burros

El Pleno del Senado de la República ratificó a José Eduardo Beltrán Hernández y Juan José Padilla para integrarse dentro del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por su parte, los legisladores de la Cámara de Senadores rechazaron a Edmundo Sánchez, pese a su previa disculpa a esta Cámara por llamarlos burros y levantarse abruptamente durante su comparecencia cuando era aspirante a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En votación nominal, Juan José Eduardo fue la única propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador que se avaló por unanimidad, mientras que José Eduardo Beltrán obtuvo 72 votos a favor, por lo que se cumplió con el apoyo de dos tercera partes requeridas por ley para ratificar estas propuestas presidenciales.

Posteriormente, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama tomó la protesta de ley a los dos nuevos consejeros de Pemex.

En su discusión la oposición consideró que estas propuestas eran una enfrenta con esta soberanía, ya que se proponía a un candidato que fue reciclado dos veces y vetado del Senado por su comportamiento durante su previa comparecencia cuando era candidato a la CRE.

El PAN, en voz del senador Ismael García de Vaca denunció que Eduardo Beltrán Hernández no cumplía con el requisito de no ocupar un cargo en algún partido político dos años, mientras que el senador priista, Mario Zamora agregó que todos presentaban inconsistencias, pues dijo no cumplen con la independencia de intereses partidistas o gubernamentales.

En la defensa de José Eduardo, la senadora de Morena, Gloria Sánchez rectificó que éste fue consejero consultivo de Morena en Tabasco, lo que no significa que tenga una preferencia partidista, ya que argumentó que según los estatutos de este partido no se requiere afiliación para ocupar este cargo.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

En este sentido, el senador panista Gustavo Madero, apuntó que es de suma importancia la calidad de estos funcionarios, ya que ello conlleva a mejorar la imagen de la paraestatal y de su calificación en los mercados bursátiles.

Igualmente, resaltó que las imposiciones del actual gobierno impactan de sobremanera la economía y lanzan una mala señal para los inversionistas y las calificadoras.

En su contraparte, el senador de Morena y presidente de la Comisión de Energía en el Senado, Armando Guadiana defendió la idoneidad de los aspirantes, así como urgió a aprobar estos nombramientos pues justificó que la empresa requiere que se instale su consejo y se combata el deterioro financiero y de su infraestructura, que dejo el mal manejo de recursos a su interior.