Senado frena Estrategia Nacional de Seguridad Pública de AMLO

Después de casi dos horas de discusión, el Pleno del Senado de la República frenó el intento del grupo mayoritario de Morena de aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador y que denunciaron es incongruente.

Las bancadas de oposición en el Senado, PAN, PRD y PRI solicitaron se bajara del orden del día la primera lectura del dictamen por la que se avala la propuesta del Ejecutivo Federal en materia de seguridad pública, ya que se denunció que dentro de este no se incluye la Constitución de la Guardia Nacional en los términos en que se aprobó previamente por el Congreso de la Unión.

Asimismo se sostuvo que para su dictaminación se requiere, de acuerdo con el artículo 69 de la reforma Política-Electoral de 2014, de la previa comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, lo cual no se ha efectuado.

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, especificó que el proceso previamente aprobado por el Pleno del Senado, indica tiempos precisos, por lo que deberá de aprobarse antes del segundo periodo de sesiones ordinarias y por el que no se comete ningún vicio.

Por tanto, se mencionó que la comparecencia con el secretario, Alfonso Durazo se llevará a cabo el próximo 23 de abril.

Dicha estrategia quedó en primera lectura con el compromiso de adecuar la Guardia Nacional en los términos en los que se aprobó recientemente por el Congreso, por la Junta de Coordinación Política, así como todas las proposiciones de las distintas fuerzas políticas, representadas por sus coordinadores y que su votación, debate y posible aprobación se dará después de la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Esto luego de que el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, coincidiera en que su grupo mayoritario presionaba por aprobar una estrategia que no está adecuada y que es incongruente y por lo que propuso este procedimiento para desahogar lo que consideró “una mini crisis”.

“Obviamente como aquí lo ha afirmado el presidente de la Mesa Directiva, no estaríamos aprobando y menos debatiendo ni deliberando una estrategia, que coincido con varios de ustedes en que no está adecuada, de que no previene la reforma constitucional recientemente aprobada, de que no es congruente porque ni siquiera está contemplada la Guardia Nacional que es una institución que todos hemos votado en favor”, expresó.

Disculpas

Luego de negarles la palabra y de cerrar el debate para la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en la Comisión de Seguridad Pública, su presidenta la senadora de Morena, Lucía Trasviña pidió disculpas a las senadoras del PRI y PAN, Claudia Anaya Mota y Josefina Vázquez Mota, respectivamente.

“De nuevo y de frente compañeros, senadores, senadoras. Compañera Edith (Anaya) si consideras que mis palabras te ofendieron te pido disculpas, como mujer, igual a Josefina”, pronunció la senadora de Morena ante el Pleno de la Cámara alta.

En el mismo sentido, el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, ofreció disculpas a nombre del grupo parlamentario mayoritario, que coordina.

“Como coordinador del grupo parlamentario de Morena, le ofrezco una disculpa a Claudia Anaya, mi paisana, y una disculpa a Josefina senadora del PAN”, pronunció el también presidente de la Junta de Coordinación Política

“No demerita a ningún hombre ni a ninguna mujer ofrecer la posibilidad del reencuentro y de reencauzar la discusión, creo que esa es nuestra función, nuestra obligación como parte del Senado de la República”, agregó.