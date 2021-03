Senado otorga segunda licencia a Ricardo Ahued; buscará alcaldía de Xalapa

Por segunda ocasión en lo que va de la LXIV Legislatura del Senado de la República, Ricardo Ahued Bardahuil solicita licencia indefinida, la primera ocasión fue para irse como administrador general de aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT); ahora se va para buscar la candidatura a la alcaldía de Xalapa, Veracruz.

En su oficio enviado a la Mesa Directiva, Ahued explica que es de su interés aspirar a la precandidatura por el cargo de presidente municipal de la ciudad de Xalapa, “y en caso de ser elegido, continuar apoyando los proyectos de la cuarta transformación’’.

Al inicio de la actual administrador federal, Ricardo Ahued fue designado por el presidente de la República, como administrador general de aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en sustitución de Ricardo Peralta, quien fu nombrado subsecretario de Gobernación.

Ricardo Ahued ha sido diputado federal y diputado local del estado de Veracruz, y presidente Municipal Xalapa.

Antes de que el Pleno avalara la licencia, Ahued recibió el reconocimiento de senadoras y senadores y en su agradecimiento recordó: “voy a decir algo que mi padre me dijo muy pequeño, que nunca se me ha olvidado. A Xalapa mi familia llegó muerta de hambre y gracias a Dios hemos crecido y vivido con el sudor de nuestra frente’’.

“Seguro no les voy a defraudar porque yo la política la veo como un acto de servir y no servirse, no me anima el poder por el poder para atropellar, para robar o para deteriorar ya la imagen política de por sí que persiste en nuestro país’’.