Senado prevé discusión nocturna para aprobar traslado de Guardia Nacional a Sedena

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, confirmó que esta noche iniciará la discusión de la reforma en materia de Guardia Nacional para que dicho cuerpo de seguridad quede bajo la tutela administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Precisó que la intención de llevar el dictamen a discusión después de las 21 horas se debe a que tienen que cumplir con los tiempos legislativos que establecen que el debate en el pleno sólo puede ocurrir 24 horas después de que el tema fuera aprobado en comisiones.

Anoche, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos dieron luz verde a la reforma de la Guardia Nacional alrededor de las 21:20 horas. Dicho trámite se aprobó con 25 votos a favor y 10 en contra.

Normalistas de Ayotzinapa lanzan petardos al interior del Senado

Tienes que dar 24 horas antes de dar la segunda dispensa de lectura y abordar el tema. No podemos abordar el tema antes de las 9:25 de la noche.Gerardo Fernández Noroña.

A pregunta expresa de la prensa sobre por qué no se discutía la reforma el miércoles por la mañana, Fernández Noroña consideró que sería una provocación para los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

No, mañana está más cerca del 26, no, no, sería una irresponsabilidad. Gerardo Fernández Noroña.

Esta misma tarde, a las afueras del Senado se manifestaron los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y normalistas. En el mitin, el abogado Vidulfo Rosales advirtió que no se puede dejar en manos del Ejército la encomienda de la seguridad pública del país debido a que la institución violó derechos humanos y ha sido opaca en el caso Ayotzinapa.

En el acto, normalistas lanzaron proyectiles explosivos al interior del Senado de la República que causaron daños en puertas de cristal de la Cámara, aún cuando la sede legislativa se encontraba blindada con vallas metálicas. La senadora Lucía Trasviña resultó lesionada.

PRI y PAN votarán contra la reforma de la Guardia Nacional

Por la mañana, los grupos parlamentarios del PRI y el PAN reafirmaron su postura de votar en contra de la reforma al considerar que con ésta se militariza al país.

El coordinador de los priistas en el Senado Manuel Añorve enfatizó “lo he dicho de manera reiterativa, lo ha dicho mi grupo parlamentario y por supuesto que no guardé silencio, bajé inmediatamente y lo dije enfrente del coordinador de Morena y de todos los integrantes de las comisiones y lo vuelvo a refrendar en contra. No podemos permitir la militarización de México”.

Por su parte, el panista Enrique Vargas reafirmó que el PAN también va en contra de la reforma que busca asentar la Guardia Nacional en la Sedena. No obstante, reconoció que Miguel Ángel Yunes Márquez podría votar a favor de la iniciativa, tal como lo hizo en los cambios constitucionales al Poder Judicial, aprobados hace dos semanas.

El voto de Yunes Márquez daría al bloque de Morena, PT y PVEM la mayoría calificada que es necesaria para aprobar reformas a la Constitución, como es el caso del dictamen de la Guardia Nacional.