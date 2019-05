Habrá "bloque de contención" en Senado tras pugna en ley de remuneraciones

La oposición en el Senado de la República advirtió, al gobierno federal y la mayoría en el Congreso de la Unión, que se mantendrá el “bloque de contención” para cerrarle el paso a decisiones arbitrarias o a medidas administrativas que pudieran poner en riesgo los contrapesos republicanos.

En este contexto, el bloque opositor representado por los partidos PAN, PRD, PRI, y MC, festejó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien condenó, como producto de una acción de inconstitucionalidad promovida por éstos, al Congreso de la Unión, para que en el próximo periodo ordinario de sesiones se subsanen las omisiones y vicios en los que se incurrió en la emisión de la Ley Federal de Salarios para los Servidores Públicos.

“Se manda un mensaje muy claro al Poder y a la mayoría legislativa. El mensaje de que la arbitrariedad en la elaboración de las leyes será sujeto de control judicial”, enfatizó el coordinador parlamentario del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong.

“Todos estamos contentos porque se les está diciendo a una mayoría parlamentaria, que tomó la iniciativa de rescatar una legislación que tenía más de ocho años archivada en la Cámara de Diputados, que eso no puede volver a suceder”, celebró el coordinador de MC, Dante Delgado.

Oposición presiona a poder judicial

Así mismo, los senadores del PAN, PRI, PRD y MC se exigió a los ministros que integran el Pleno de la SCJN que consideren la última acción de inconstitucionalidad presentada el pasado 13 de mayo a la reformada Ley Federal de Salarios, ya que dijo esto permitirá que se le dé profundidad a la discusión en la materia.

“Valdría la pena que, aprovechando que ayer tuvieron su sesión, en la próxima sesión reciban el mensaje del Senado de la República para que puedan desahogar antes de que inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones la acción de inconstitucionalidad, de tal suerte que tendremos mayores elementos para darle independencia al poder judicial”, comentó Delgado Rannauro.

Por su parte, se recordó y reconoció el trabajo que realizó el difunto senador panista, Rafael Moreno Valle, quien promovió la primera acción de constitucionalidad 108/2018.

“Estoy convencido que Rafael Moreno Valle, quien fue impulsor de esta acción de inconstitucionalidad estaría sumamente satisfecho”, expresó el coordinador albiceleste, Mauricio Kuri.

Es de recordar que, tras la sentencia del máximo tribunal del país, el Congreso deberá emitir un cuerpo normativo que prevea un mecanismo que “garantice el cumplimiento de los principios constitucionales pasados por alto en la emisión de la primera Ley Federal de Salarios”.

La victoria dentro de la sentencia emitida por la Suprema Corte de ninguna manera implica que se perpetúen los salarios excesivos de algunos servidores públicos que se han sufrido durante décadas en nuestro país, sino por el contrario la victoria radica en que los salarios de los servidores públicos deberán ser fijados mediante los principios de adecuación en el trabajo realizado y proporcionalidad por cuanto su especialización respetando la división de poderes y la independencia judicial”, abundó Kuri González.

En este sentido, el coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera abundó que la SCJN determinó que “el legislador no tomó en cuenta que los servidores públicos no necesariamente son partícipes de un pago en demasía, ya que son la unidades administrativas correspondientes de los entes públicos quienes operan las nómina, por lo que no puede hacerse imputación directa, que bien pueden incurrir en error sin que se contenga dolo en su conducta”, por lo que expresó “este bloque de senadores nos congratulamos por esta importantísima decisión”.