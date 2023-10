Senado rechaza elección de nombramientos de magistradas para Salas Especializadas del PJF

Con 48 votos nulos, que impidieron la mayoría calificada, el Pleno del Senado de la República rechazó los nombramientos de tres mujeres aspirantes a ocupar los cargos de Salas Especializadas del Poder Judicial de la Federación.

En votación por cédula, Nancy Correa Alfaro obtuvo 33 votos; Aracely Cruz Valle 8 votos; Cecilia Guevara 13 votos y se registraron 45 votos nulos, por lo que no se alcanzó la mayoría calificada que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Senadores de oposición acusaron a Morena de llamar sus legisladores para anular los votos y así rechazar los nombramientos de la ternas enviadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para las Sala Regional Especializada del Poder Judicial de la Federación.

Los senadores reconocieron que Nancy Correa Alfaro, Araceli Yahlí Cruz Valle y María Cecilia Guevara y Herrera cumplen con la idoneidad para ocupar el cargo de magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero los morenistas a través de su vocero, César Cravioto, acusaron que se tratan de “cuotas” del magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

Cravioto manifestó que ese magistrado es el responsable de amonestar a Claudia Sheinbaum durante una gira que realizó a Tamaulipas.

“Por eso vamos a votar en contra de estas propuestas, ustedes son personeros de este magistrado y defensores del Poder Judicial”, reiteró.

La oposición señala que, durante la transmisión de un evento en el Senado, repentinamente se escucha una plática del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Eduardo Ramírez Aguilar, en la que revela que ya tiene el apoyo de los senadores sin partido o independientes para rechazar esa terna.

En el audio, el presidente de la Jucopo hizo el compromiso de que no pasara la terna, por lo que pide a sus compañeros de bancada que en la votación, la cual es por cédula, invaliden su voto.

"Seguramente entre el MC y el PAN puedan dar alguna discusión, yo me voy a esperar, pero sí me comprometí a sacarlo el día de hoy, rechazando la propuesta por mayoría calificada, no alcanzarse. Entonces aquí la sugerencia es que anulemos la boleta (…) La tachamos mejor…", se escucha.

Por su parte, la senadora Claudia Anaya Mota, a nombre de PRI, señaló que Morena decidió desechar en la votación por instrucciones y “hoy la instrucción que recibe Morena es reventar la terna de la sala especializada, una sala que es la encargada de ver el procedimiento especial sancionador.

“Fue hecho específicamente para atender de manera pronta y expedita las violaciones que hacen una distorsión de equidad en la contienda y es lo que ustedes quieren, quieren tener distorsión de equidad en la contienda, quieren dejarlos sin elementos, sin herramientas de defensa”.

Añadió que “lo que estamos viviendo en este Senado es nuevamente un vergonzoso episodio de cómo la mayoría se doblega ante las instrucciones que le mandan de Palacio Nacional”.

Claudia Anaya expuso que la facultad “que tenemos en el Senado de la República de nombrar a distintos órganos y autoridades, es una de las más altas distinciones que tenemos dentro de nuestras facultades y una vez iniciado el proceso electoral federal más grande que va a tener este país.

“Es incomprensible, es inentendible que tengamos prácticamente todos los órganos jurisdiccionales electorales descabezados tenemos a los órganos locales, a los tribunales locales sin nombramientos desde hace más de un año. Tenemos las salas regionales y nombramientos desde hace más de un año”.

Además, expuso que en la sala especializada se han resuelto casos que tienen que ver con violencia política de género contra las mujeres; se han resuelto casos que tienen que ver con protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

“Es la Sala del Tribunal Electoral que más se ha enfocado en resoluciones que tienen que ver con protección de Derechos Humanos. Es inaudito e inconcebible que ya nomás porque se les hinchó o más, porque se les hinche el orgullo, no quieren nombrar, ¿por qué son tan soberbios, por qué son tan agachones? Nada más porque les están diciendo quién sabe quién”, refirió.

Anaya Mota aseguró que los legisladores de Morena “han perdido la razón, pero también han perdido la vergüenza, porque saben que lo que están haciendo está mal y aun así lo hacen”.

“Es una vergüenza, lo lamento, no lo comparto y ojalá no pase esto con las dos ternas que llegaron para la sala superior y ojalá, haciendo el llamado para nombrar a las salas regionales a los integrantes de los tribunales locales. Ayer nos lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación: somos un Senado omiso, indolente y violatorio de Derechos Humanos, que también debe nombrar antes que termine este período a los tres comisionados del INAI. Qué vergüenza, compañeras y compañeros”.