Senado rechaza nueva votación, Rosario Piedra asumirá cargo en CNDH

Morena se impuso ante la oposición en el Senado de la República y logró, por segunda vez, posicionar a su candidata Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante las protestas por ensuciar este proceso de designación, mayoritariamente del PAN.

Ante este clima de confrontación, la Cámara de Senadores, por aval del grupo parlamentario mayoritario, ratificó la decisión de tomar protesta a Piedra Ibarra, hija de Rosario Ibarra de la Garza, como la próxima ombudsperson nacional, encargada de velar por los derechos humanos en México.

Esta decisión fue tomada luego de cuatro mociones suspensivas para cambiar el proceso de elección que fueron rechazadas por Morena, en donde surgieron peticiones para reformular la terna de donde resultara el próximo ombudsperson, denuncias por fraude, robo de votos, diversas irregularidades y manchas en el proceso, así como el repudio a la falta de respeto a los acuerdos previamente alcanzados para reponer el proceso.

Cabeza de un hilo

Ante las presiones de la oposición encabezada por el PAN, Morena dijo por la mañana que repondría la elección para elegir la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la misma terna que integraron: Rosario Piedra, Arturo Peimbert Calvo y José de Jesús Orozco Enríquez. Pero no fue así, Rosario Piedra tomó protesta de ley sin más votación.

Y los gritos de “fraude, fraude, fraude’’, se dejaron escuchar en las curules de los panistas, al tiempo de denunciar las mentiras y el doble discurso, por lo que calificaron a Ricardo Monreal Ávila de “Chimoltrufia’’, además de calificar a los morenistas de “cerdos, marranos y cochinos’’, porque afirmaron: “les queda’’.

Muy temprano, el coordinador Ricardo Monreal Ávila declaró a medios de prensa que frente a ese ofrecimiento que personalmente hizo, “mi cabeza pende de un hilo, porque es una decisión propia. Lo propuse al grupo parlamentario de Morena y a los coordinadores de los grupos parlamentarios’’, confesó.

“Vamos a demostrar a la población que no se equivocó cuando voto por nosotros; ni somos tramposos, ni somos rateros, ni cometimos fraude. Es perverso toda esta campaña desatada y hoy estamos demostrado que es conveniente que se repita la elección, independiente de los resultados.

“Una nueva elección porque no queremos que haya dudas, porque nosotros somos hombres limpios y Morena como grupo parlamentario no puede estar sometido a la duda y a la desconfianza’’, declaró el coordinador Monreal.

Argumentó que no había un precedente histórico, no hay incluso ningún fundamento jurídico para hacerlo, es de voluntad política con el riesgo de que no se logre la mayoría, pero es una nueva elección.

Dijo que no es aceptar que hubo error, ni siquiera discutimos eso, lo que estamos aceptando es la conveniencia de no dejar dudas, que no haya suspicacia, que no haya desconfianza; no lo merece ni el Senado ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Destacó que Morena está actuando con responsabilidad y mesura, “no hay precedente en la historia, en el pasado nunca se hubiera presentado porque a las minorías las excluían y pisoteaban, las ignoraban, ahora la mayoría legislativas ha aceptado debatir un tema que estaba agotado’’.

Desde el Pleno, les platico el sentido de la votación de mi Grupo Parlamentario para solicitar la reposición completa del proceso de elección de la persona titular de la CNDH. pic.twitter.com/TR9peDpxDe — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) November 13, 2019

“¡Qué poca madre!”

Ya en tribuna, el senador Monreal se siguió defendiendo al señalar que en la pasada votación, “sin escrúpulos, sin pudor alguno, la derecha alteró un video acusándome de haber votado doble, ¡qué poca madre! quien lo hizo, qué poca vergüenza, que poca vergüenza’’.

“Porque a la hora de subir ese video y viralizarlo tenía millones en cuentas, incluso de periodistas prestigiados, que muy pocos rectificaron esa falsedad, muy pocos. Ayer cené con un grupo de empresarios y me dijo, lo primero que me dijo fue: Ricardo, ¿por qué votaste doble? Porque calumnia de algo queda, y no he visto una disculpa de quienes hicieron ese video perverso y esa actitud poco comedida…’’.

La respuesta vino de la panista Xóchitl Gálvez: “¡qué poca madre que intervinieron a mi coordinador –Mauricio Kuri-; también es poca madre!’’, refrendó en tribuna.

Los priístas en voz de Jorge Carlos Ramírez Marín, acusó que repetir la votación significaría, por un lado, “legitimar lo que de origen no es legítimo’’, por lo que planteó reponer el proceso desde el prinicip0io.

Mientras el panista Mauricio Kuri pidió “tantita vergüenza’’ a Morena, pues lo que sucedió el jueves pasado fue un robo; que se reponga el procedimiento, que sea en votación abierta y transparente.

Foto Mauricio Huizar | El Sol de México

“La gente no quiere acuerdo en lo oscurito. Que los de Morena voten en conciencia, no por consigna. El PAN votará de manera abierta. Que México sea el escrutador de esta votación. Pero antes acusó que Morena busca destruir a las instituciones, ya lo hicieron con el Seguro Popular, mañana seguramente será el INE.

El morenista Félix Salgado Macedonio preguntó: ¿Quiénes son los campeones del fraude electoral? Ustedes los del PAN, se robaron la Presidencia 2006 y 2012.

“¡Ah! Ya no se acuerdan’’. Fraudulentos, gobiernos corruptos que se acababan el presupuesto. ¡Ah! Y querían traer marranos, amenazaban sino se repone el proceso; vamos a traer marranos, puertos, cuches. Y no vamos a dejar entrar ni salir a nadie”.

Clausura Senado

Por la mañana, los senadores del PAN colocaron pancartas y mantadas sobre avenida Reforma y en la entrada de Louis Pasteur, padres de familia de niños con cáncer e indígenas se manifestaban y cerraron todos los accesos.

Senado rechaza nueva votación, Rosario Piedra asumirá cargo en CNDH



Fotos | Mauricio Huizarhttps://t.co/WoV2n0ZtCL pic.twitter.com/u188DhLbrU — El Sol de México (@elsolde_mexico) November 13, 2019

“Aquí Morena roba votos’’, “Senado clausurado por fraude’’ y “no al fraude en la CNDH’’, son las consignas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional que desplegó en los alrededores del recinto legislativo.

Mientras, adentro del Senado los panistas clausuraron los accesos al Salón de Sesiones y en el llamado Patio del Federalismo que es la entrada central al Salón de Plenos, donde se encuentran también las oficinas de los coordinadores parlamentarios y donde los reporteros realizan sus entrevistas y conferencias, fue colocado un cinturón de seguridad, como pocas veces.