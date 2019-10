Hasta 2020 se definirá terna para sustituir a Medina Mora en SCJN

El Senado de la República espera que sea hasta 2020 cuando reciban la terna para sustituir al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que el titular del Ejecutivo no ha enviado la terna, y que será en abril o mayo cuando les lleguen las propuestas presidenciales para completar el Pleno de la Suprema Corte, ya que actualmente se desenvuelve con 10 ministros de 11.

"No ha llegado, no ha llegado. Yo creo que para abril o para mayo", comentó Ricardo Monreal.

Cabe destacar que, cuando la renuncia de Medina Mora fue presentada el pasado viernes 4 de octubre, el presidente López Obrador estimó que "no es un asunto que amerite resolverse pronto".

Sin embargo, dijo que analiza la propuesta que habrá de enviar la Cámara de Senadores, pues afirmó que es su responsabilidad y contempló que pueda ser una propuesta de tres mujeres.

"Sí me corresponde la presentación de la terna, lo estoy analizando, son 11 ministros que integran la SCJN de modo que ahora hay 10, no dejan de hacer su labor si son 10, no es un asunto que amerite resolverse pronto", comentó López Obrador en conferencia matutina.