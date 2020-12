Senado no acepta invasiones de órganos autónomos y menos usurpar funciones

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, refrendó que no aceptará invasiones ni que un órgano autónomo (INE) legisle por el Congreso de la Unión.

“Siempre defenderé esa posición de no aceptar la invasión de nuestras facultades ni que un órgano autónomo legisle por el Congreso, que sustituya al Congreso en expedir reglas de carácter general, esa es mi opinión y no la voy a cambiar’’.

Monreal respondió a la pregunta de paridad de género y a los acuerdos del INE para que siete mujeres sean postuladas a las 15 gubernaturas de las elecciones en 2021.

“Estoy a favor de las mujeres, pero estoy en contra que órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, pretendan violentar el marco jurídico constitucional y usurpar funciones del Poder Legislativo’’.

En cuanto a las coaliciones para echarle montó a Morena, el también presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo no involucrarse en asuntos partidistas; no estoy en desacuerdo de las coaliciones, son libres los partidos de hacerlo y ellos tendrán que decidir sobre las mismas, pero no opino sobre partidos y no voy a opinar sobre campañas políticas porque el Senado me tiene muy ocupado.

“No quiero involucrarme en otros temas que me distraigan en la atención al Poder Legislativo que es mi obligación’’, comentó el senador.