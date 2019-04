Senado vuelve a rechazar ternas para la CRE; AMLO los designará

El presidente Andrés Manuel López Obrador elegirá a los miembros de la Comisión Reguladora Energética (CRE), luego de que este miércoles en el Senado de la República se realizó la votación por cédula de las 4 ternas de los aspirantes a ocupar este órgano regulador energético y ninguno de los aspirantes obtuvo la mayoría calificada para ostentar el cargo.

El aspirante José Alberto Celestino Issac fue quien más votos obtuvo con 67 votos de los senadores, sin embargo, al no lograr las dos terceras partes de los miembros presentes en el Pleno de la Cámara del Senado, es decir 78 votos, la Ley de órganos Reguladores en Materia Energética establece que no podrán ocupar los cargos al no obtener la mayoría califica.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

Conforme a esta Ley, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama señaló que al ser rechazadas nuevamente las ternas propuestas por el Ejecutivo federal para ocupar las vacantes de la CRE, “ocuparán los cargos de comisionados las personas que dentro de dichas ternas designe el presidente de la República”, dijo el legislador.

Al dar cuenta de la votación que se realizó en urna, se detalló que se emitieron 116 votos por cada uno de los 4 cargos a ocupar para los comisionados de la CRE, y que para sustituir la vacante del ex comisionado Jesús Serrano Landeros, el aspirante Luis Linares Zapata obtuvo 65 votos, Jorge Amaya Mendívil tuvo un voto, Elizabeth Paola López Chávez tuvo tres votos, y hubo 47 votos en contra.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

Para cubrir a Neus Peniche Sala, la aspirante Norma Leticia Campos Aragón logró 64 sufragios, Ángel Carrizales López tuvo un voto, Alfonso López Alvarado tuvo 2 votos, y hubo 47 votos en contra y dos nulos.

Para la vacante de Marcelino Madrigal Martínez, el aspirante José Alberto Celestino Issac consiguió 67 votos de los senadores, mientras que Mario José Silverio Galicia Yepes tuvo cero votos, Fernando Juárez Martínez tuvo un voto, y se emitieron 47 sufragios en contra y uno nulo.

Finalmente, para la vacante de Cecilia Montserrat Ramiro, la ciudadana Guadalupe Escalante Benites 61, Edmundo Sánchez Aguilar tuvo 3 sufragios e Ignacio Vázquez Memije 3 votos, y hubo 47 votos en contra y dos nulos.