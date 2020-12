Senadoras panistas califican de inepto al Gobierno en manejo de pandemia

Senadoras del PAN denunciaron que el sistema de salud mexicano está a punto del desahucio por la ineptitud del este gobierno en el manejo de la pandemia y el abasto de medicinas, lo que ha costado ya miles de vidas

“Se estima que alrededor de 600 mil pequeños no cuentan con las vacunas más elementales, como son las que protegen contra el sarampión, hepatitis B, neumococo, hexavalente, tosferina o tétanos neonatal”, señaló Alejandra Reynoso Sánchez.

Agregaron que la incompetencia invade al gobierno federal y, desafortunadamente, en el sector salud es donde se padece el mayor daño.

La panista dijo que no hay mayor tragedia en la vida de una persona que un padre o una madre que ver morir a su hijo o hija por la falta de medicamentos y atención médica.

“Sabemos de la angustia de los padres que tienen que enfrentar gastos enormes por enfermedades como el cáncer, de perder su patrimonio o endeudarse de por vida, por la salud de sus hijos”, subrayó Reynoso Sánchez.

Consideró que los problemas de desabasto de medicamentos han sido provocados por el nuevo sistema de compra y distribución que puso en marcha el gobierno en 2020, con la pretensión de concentrar todas las adquisiciones.

“El diagnóstico es muy claro, esto tiene un nombre: ineptitud, y la ineptitud es la etiqueta de este gobierno”, enfatizó.

Los datos son alarmantes: alrededor de 100 mil personas con VIH no reciben retrovirales; más de mil 600 niñas y niños con cáncer han fallecido, la mayoría por falta de medicamentos.

El presidente de la República en todo su gobierno ha justificado los nulos resultados y ha echado la culpa de las fallas a los gobiernos anteriores, y aunque ya han pasado dos años y ha tenido todo el poder, el presupuesto y el control para hacer los cambios que requiere el país, hoy estamos peor, aseveró.

También más de mil 900 mujeres y hombres que laboraban en el sector salud han perdido la vida a causa del coronavirus, por lo cual, acotó, lamentablemente somos el país con la tasa más alta de fallecimientos en este rubro.

Por si esto fuera poco, continuó, México tiene más de 100 mil muertes y más de un millón 100 mil contagios por Covid.

“Señor presidente, no importa cuántas veces repita que estamos mejor que antes, la realidad no se cambia con discursos; sus palabras no van a llevar medicamentos a nadie”, apuntó la panista.