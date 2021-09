Presentarán iniciativa para despenalizar el aborto y regular objeción de conciencia

Senadoras de diversas fracciones parlamentarias presentarán una iniciativa para eliminar el aborto de los códigos penales y regular la objeción de conciencia, luego de las resoluciones de la Suprema Corte en esos temas.

Durante una conferencia de prensa, las senadoras expusieron que a fin de evitar que las adecuaciones necesarias al Código Penal y a la Ley General de Salud se pierdan en el Congreso, las legisladoras Malú Michel, Patricia Mercado y Claudia Ruiz Massieu, junto con otros senadores y senadoras presentarán una iniciativa al respecto.

“Precisamente para reformar diversos artículos de la Ley General de Salud; a grandes rasgos, lo que estamos presentando, primero es adicionar un nuevo capítulo en materia de salud reproductiva en el que se reconoce en la ley el derecho a decidir de las mujeres embarazadas.

“Se reforma la denominación y los diferentes artículos del vigente capítulo destinado a la atención materno-infantil para que ahora se llame, como lo propusimos en otra iniciativa, atención a la salud materna perinatal neonatal infantil”, informó Micher.

El objetivo, dijo, es que en este capítulo se proteja a las mujeres y personas gestantes, que decidieron continuar con su embarazo; también se adiciona un capítulo denominado servicios de aborto seguro.

En la iniciativa se adiciona un nuevo capítulo, denominado objeción de conciencia, dentro del título cuarto de la Ley General de Salud, referida a recursos humanos para los servicios de salud, donde deberán estar disposiciones para garantizar que siempre esté disponible personal no objetor.

“En relación al Código Penal federal, se proponen eliminar los delitos de aborto procurado y aborto consentido; es decir, cualquier posibilidad de utilizar el derecho penal para sancionar tanto a la mujer que aborta; solamente subsistirá el delito de aborto no consentido o forzado”, explicó la senadora guanajuatense.

“En este momento tenemos que avanzar en una iniciativa para reformar la Ley General de Salud y en el Código Penal, para que quede claro que no se puede criminalizar la decisión de la interrupción del embarazo, por mujeres o personas gestantes”, dijo Patricia Mercado.

Este 28 de septiembre es el día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro, recordó, este fue declarado en 1990 en el encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, en Argentina.

“Entre los objetivos del Sistema Nacional de Salud está en primer lugar reducir los el índice de embarazos no deseado; es decir, todo el tema de prevención sobre todo para los adolescentes. Hay mil criaturas que nacen todos los días cuyas madres son adolescentes y niños menores de 19 años.

“También proponemos, en la definición de salud reproductiva en la Ley General de Salud, que la decisión de continuar o interrumpir un embarazo le corresponde única y exclusivamente a la mujer embarazada o persona gestante, con capacidades que estar en ejercicio de su autonomía reproductiva tal y como resolvió la Suprema Corte”, dijo.

Mujeres podrían solicitar servicio de aborto

Indicó que se busca que las mujeres puedan solicitar libremente los servicios de aborto seguro, para interrumpir su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso de gestación, por lo que el personal médico y de enfermería deberá brindarle información completa, objetiva, científica y veraz.

La interrupción del embarazo, opinó Ruiz Massieu, es un asunto de derechos humanos, también un asunto de salud pública y la justicia no es un asunto que deben marcarse en una discusión de convicciones religiosas o morales. Es un asunto de derecho.

La decisión de la Corte, dijo, es la oportunidad para que el Congreso de la Unión, el espacio para abrir un diálogo plural, debata a fondo el tema de la despenalización del aborto de nuestro país y de la consagración pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

“Suscribimos esta iniciativa como mujeres como mexicanos, pero sobre todo, en este caso, como legisladoras no podemos evadir nuestra responsabilidad, esperando que sean las resoluciones judiciales las que reconocen o no o deciden el alcance de los derechos que las leyes aún no reconocen”, expresó.