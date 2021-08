Senadores analizarán en comisiones ley reglamentaria de revocación de mandato

Para este lunes está programada la reunión virtual de la Comisión de Gobernación, Estudios Legislativos Segunda y de Justicia, del Senado, para analizar y discutir los dictámenes que tienen que ver con la ley reglamentaria de revocación de mandato.

Son seis documentos que los y las legisladoras estarán discutiendo a partir de las 10:00 horas, confirmó a El Sol de México el senador Ricardo Monreal Ávila, quien destacó que sigue en pláticas con las distintas bancadas parlamentarias para lograr un tercer periodo extraordinario de sesiones.

Posteriormente, en un Twitter, el también presidente de la Junta de la Coordinación Política, señaló que las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos discutirán y, en su caso, aprobarán el dictamen de la ley que regulará el proceso para retirar o refrendar el cargo al presidente del país. Se retomarán las aportaciones más relevantes de los grupos parlamentarios, comentó.

El pasado 10 de agosto en su conferencia mañanera el presidente López Obrador convocó al Poder Legislativo a que apruebe la ley reglamentaria de renovación de mandato. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó el mandatario.

“Ahora resulta que los legisladores no quieren la revocación del mandato, pero todos en general, o no se han enterado de que hace falta la aprobación de esa ley, porque si no existe la ley reglamentaria, aunque esté en la Constitución, no se va a poder llevar a cabo la revocación, y esto es con malas intenciones, o sea, es deliberado’’, comentó en esa fecha el Ejecutivo.

El dictamen que se discuta y eventualmente apruebe expedir la Ley Federal de Revocación de Mandato, incluye el análisis de las iniciativas que en su momento presentaron por separado el senador Ricardo Monreal, la priista Claudia Ruiz Massieu, el panista Damián Zepeda Vidales, el perredista Miguel Ángel Mancera, Dante Delegado de Movimiento Ciudadano y una más en conjunto de senadores de Morena.

Las leyes que se proponen tienen el propósito de garantizar el derecho político de las y los ciudadanos a solicitar, participar y votar la revocación del mandato del titular de la Presidencia de la República.

Son las exposiciones de las facultades de las autoridades competentes en la materia, es decir, del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en materia de revocación de mandato. Los sujetos legitimados para iniciar el proceso.

Los documentos detallan el desarrollo de la etapa previa del proceso con un informe al INE de la intención de las y los ciudadanos de iniciar el proceso, así como lo relativo a la recolección de firmas. La verificación del apoyo ciudadano, con supervisión de la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores. La forma en que se realizará la emisión de la convocatoria.

Los criterios de interpretación, las disposiciones supletorias y el catálogo de definiciones aplicables al texto legal, así como lo relativo a la recolección de firmas.

Asimismo, se establecen las reglas relativas a la difusión, promoción, restricciones a la propaganda por parte del sector público, participación de la ciudadanía y contratación de publicidad.

También están previstos los actos previos a la jornada de votación, la aprobación e impresión de papeletas, sus características, la logística para la entrega y resguardo, la aprobación de la documentación y materia de votación.

Las reglas relativas a la jornada de votación que deberá llevarse a cabo el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la emisión de la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales federal o locales; el procedimiento de escrutinio y cómputo, la calificación de votos, y la clausura y remisión de los paquetes de votación a los consejos distritales.

La vinculatoriedad de los resultados, las exigencias para su procedencia y los efectos de ello en la persona que ocupe la titularidad del Ejecutivo Federal. Así como Las disposiciones relativas a la separación del cargo que serán aplicables si los resultados de la votación. Los medios de impugnación.