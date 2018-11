Senadores califican como "mala señal" regreso de Elba Esther

El regreso de Elba Esther Gordillo al SNTE generó diversas reacciones de senadores desde que vuelve el “control centralizado’’ hasta la posibilidad de “chantajear a un gobierno’’.

“Es una mala señal para el país que se regrese a esos momentos de oscurantismo en el manejo de los sindicatos’’, afirmó el senador Juan Zepeda. “Por supuesto que es preocupante’’, reaccionó el senador perredista; mientras Napoleón Gómez Urrutia dijo que cualquiera está en su derecho de hacerlo, pero la decisión final será de los maestros.

La panista Minerva Hernández declaró que aunque es posible el regreso de Gordillo Morales, es tema que deben resolver los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“Yo haría un exhorto a la reflexión; hay etapas que se cumplen, hay ciclos que se cierran, y creo que con todo respeto para la profesora Elba Esther, que aún y que está con sus derechos políticos vigentes y plenos, es una mala señal para el país que se regrese a esos momentos de oscurantismo en el manejo de los sindicatos’’, refrendó el Juan Zepeda.

En tanto, Napoleón Gómez Urrutia señaló que los maestros son los que decidirán si quieren que regrese o no; lo que no se puede aceptar es que haya imposiciones de dirigentes sin consultar a la base trabajadora de una manera transparente y democrática. Si ellos lo aceptan, desde luego que ella podrá regresar, enfatizó el líder minero.

Dijo no estar enterado si tenga algún impedimento en el los estatutos del sindicato que no permitan que ella puede regresar, al final dentro de la democracia sindical y la libertad sindical por la que estamos luchando, es una decisión de los trabajadores, de los maestros de aceptar si ella quieren que regrese o no, será todo un proceso, en principio cualquier puede aspirar, insistió.

Gómez Urrutia declaró que en este momento “y de aquí en adelante cada vez más hay que hacer valer la democracia, la libertad sindical, la libertad del derecho de los trabajadores a la libre asociación de pertenecer o dejar de hacerlo al sindicato que deseen y que los trabajadores sean los que elijan a sus dirigentes con transparencia y democracia’’.



