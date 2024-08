Senadores de EU expresan preocupación por Reforma Judicial en México

El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el demócrata Ben Cardin, y el senador republicano Jim Risch expresaron sus preocupaciones con la Reforma Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador al asegurar que de aprobarse en sus términos existirían riesgos comerciales y de seguridad.

“Un Poder Judicial independiente y transparente es un sello distintivo de cualquier país democrático. Estamos profundamente preocupados de que las reformas judiciales propuestas en México socaven la independencia y la transparencia del Poder Judicial del país, poniendo en peligro los intereses económicos y de seguridad críticos compartidos por nuestras dos naciones”, dice en un comunicado conjunto compartido esta tarde.

Los senadores Marco Rubio y Tim Kaine también emitieron su declaración en rechazo a la Reforma Judicial que propone que ministros, jueces y magistrados sean elegidos por medio de voto popular y otras iniciativas de reforma que pondría en riesgo las relaciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá.

“También estamos alarmados de que varias otras reformas constitucionales actualmente en discusión puedan contradecir los compromisos asumidos en el Acuerdo Comercial Estados Unidos-México-Canadá, que está programado para su revisión en 2026", dicen.

Los senadores piden al Gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador y al entrante de Claudia Sheinbaum Pardo que lleven a cabo las reformas que mejoren las calificaciones profesionales, combatan la corrupción y que protejan la independencia judicial.

"Instamos encarecidamente a la Administración López Obrador, así como a la administración entrante de Sheinbaum, a llevar a cabo sólo aquellas reformas que mejoren las calificaciones profesionales, combatan la corrupción, protejan la autonomía judicial y fortalezcan la confianza de los inversores. Estas consideraciones son esenciales para preservar los valores democráticos y la prosperidad mutua que unen a nuestras naciones”, dice el desplegado.

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la pausa en la relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá luego de expresar sus preocupaciones por la iniciativa de reforma al sistema judicial mexicano.

“La relación bilateral continúa, ojalá haya de parte de ellos una ratificación de que van a hacer respetuosos de la soberanía de nuestro país, mientras no haya eso y sigan con esa política pues, hay pausa con la Embajada de Estados Unidos y con la de Canadá también, no es cualquier cosa, nosotros no vamos allá a dar consejos”, dijo el presidente desde su conferencia en Palacio Nacional.