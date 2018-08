Senadores del PRI, PAN y PT-Morena aprueban encuentro de AMLO con Meade

Senadores del PRI, PAN y PT-Morena consideraron como un acto de civilidad, y como muy positivo el encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade. Ambos mostraron altura de miras, mucha madurez y darle vuelta a la página, señalaron senadores del PRI, PAN Y PT-Morena.

“El que puedan reunirse y conversar es algo muy favorable. Es muestra de buscar la unidad, de aportar lo que se pueda aportar, porque ya no son los partidos los que están en juego sino la nación entera y los múltiples problemas que se tienen que enfrentar”, consideró el senador Enrique Burgos (PRI).



Otro priista, el senador Jesús Casillas, coincidió que este encuentro “denota madurez política. Es una buena señal. Se nota la sensibilidad política de poder caminar en los temas en que hay coincidencias. Habla de la estatura política de ambos, de darle vuelta a la página y trabajar por México”.

Y el senador Jorge Luis Lavalle, ex del PAN, comentó que es positivo el saber escuchar para tomar la mejor decisión. “Y el hecho de que el virtual Presidente electo, hoy por hoy, esté abriéndose para escuchar voces, no necesariamente de su partido con este tipo de apertura, es un mensaje positivo. Me pareció muy bien por parte de los dos. Espero que de verdad, este país vaya sumando para tratar de tener los mejores talentos al servicio de los mexicanos”.

Por separado, el senador Luis Humberto Fernández (PT-Morena) manifestó: Es un gran acto de civilidad de los dos. “Nos da una señal mayor de un proceso de reconciliación y también de la posibilidad de que todos los mexicanos, independientemente de su signo político, podamos trabajar por el bien de nuestro país”.

A su vez, la senadora Luz María Beristáin, comentó: “Los problemas de este país, merecen el concurso y la participación de todos. Este país necesita sanar y para ello hay que conducirnos con amor, respeto y cordialidad”.

“Son importantes estas reuniones. Me gusta mucho como se conduce Andrés Manuel, la forma en que está trabajando con todos”.

Resaltó la importancia en estos momentos de la reconciliación y el diálogo entre todas las fuerzas políticas en el país y entre los ciudadanos.