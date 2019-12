Senadores exigen que embajadores tengan salud satisfactoria

Las bancadas del PAN y PRD en el Senado exigen al Ejecutivo que en los nombramientos para embajadores se garantice que están con salud satisfactoria y en pleno uso de sus facultades mentales.

Legisladores opinaron sobre la renuncia del embajador de México en Argentina, Ricardo Valero, quien dejó el cargo por motivos de salud y luego de quererse robar un libro en una librería de ese país sudamericano.

Valero regresó a México el pasado 10 de diciembre después de renunciar por motivos de salud, pues se informó que en abril de 2012 se le detectó un tumor en el cerebro por el cual fue sometido a una intervención quirúrgica y ello le ocasionó un síndrome frontal caracterizado por alteraciones en la conducta.

Al respecto, los senadores Damián Zepeda Vidales y Miguel Ángel Mancera señalaron que la información que analizaron en la Cámara alta y en el expediente del Ricardo Valero, nunca se informó de ningún padecimiento y menos de que fue intervenido quirúrgicamente para quitarle un tumor en el cerebro.

Zepeda indicó que al conocer que el embajador sufre esa enfermedad cambia la perspectiva de sus actos como fue el hurto del libro y su situación de salud lo hace imputable; sin embargo, consideró que este tipo de situaciones no surgen de la noche a la mañana, señaló que es increíble que se diga que el gobierno federal no sabía.

“Estos casos son propuestos y ratificados, no sé si sabían la información o la ocultaron, porque no estaba en el expediente. Yo creo que sí corresponde una investigación de quien sabía y hasta donde sabían. Nadie juzga a la persona, pero si no tiene la capacidad para desempeñar el cargo no lo debió haber tenido”, expuso.

El panista dijo que este tipo de situaciones abren los espacios para revisar a profundidad la forma en cómo se analizan y dictaminan los nombramientos que manda el Ejecutivo Federal al Senado y garantizar que dicha propuesta tiene el pleno dominio y responsabilidad para ejercer el cargo que se asignará.

“Debería de estar la garantía de que están en pleno uso de sus facultades mentales y en pleno dominio para ser responsables de todos sus actos, y eso no fue tema jamás, y si lo sabía el gobierno, es una irresponsabilidad haberlo nombrado para ratificación del Senado y al Senado no le dieron esa información”, insistió Zepeda.

Mientras el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, declaró que en este caso el Senado realizará un planteamiento de mayor revisión de las propuestas y perfiles que les envía el titular del Ejecutivo Federal para los nombramientos y ratificaciones de los cargos.

Sin embargo, explicó que corresponde a las comisiones dictaminadoras hacerlo, siempre con apego a la Constitución y a los requisitos que deben tener quienes son propuestos por el gobierno federal a determinados cargos.

Pero sí consideró que es necesario tener más información con el fin de que las comisiones dictaminadoras cuentan con más elementos y hagan un análisis más a fondo.

“Para la ratificación de los nombramientos todo dependerá de las comisiones, que tienen que ir de la mano con la Constitución y la Ley, pero la Comisión, en este caso de Relaciones Exteriores, es la que tendrá que atender esta problemática”, concluyó.