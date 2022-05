Senadores salen en defensa de la UNAM ante embates de AMLO

Senadores de todas las corrientes políticas salieron en defensa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ante los embates del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que la Máxima Casa de Estudios del país no estuvo a la altura durante la pandemia del Covid-19, así como por la contratación que pretende hacer de médicos cubanos.

En este sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, recordó que como maestro universitario es un orgullo ser puma, donde se han formado generaciones de buenos profesionistas, médicos, arquitectos, ingenieros y abogados.

“La UNAM es una institución de excelencia, es una institución de privilegio. Me pongo del lado de la UNAM, porque yo seré político temporal, pero seré un maestro permanente en la Universidad, y ahí quiero dejar mis últimos días, enseñando".

Te puede interesar: Plantea AMLO a universitarios “avivarse” y marchar para renovar la UNAM

“Siempre me pondré del lado de la UNAM, no me confrontaré con el Presidente de la República por sus opiniones, él tiene el derecho a expresarlo y a decirlo. Pero creo que la institución, la UNAM es una institución de gran calidad; lo demuestran los distintos estudios de evaluación y como maestro universitario, siempre estaré del lado de la UNAM.

Por su parte, el senador Jorge Carlos Ramírez, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, criticó como de un ingrato al presidente por reclamar a la UNAM, pues dijo que, fue el propio gobierno de Morena, quien decidió que los residentes y estudiantes no estuvieran en la pandemia, y reiteró que, a pesar de ello, estuvieron presentes y prestando sus servicios y hasta poniendo de sus propios recursos.

Política PRI condena intromisión del poder político en la UNAM

Ramírez Marín exigió al gobierno federal que rectifique sus dichos y deje de dividir, abrir frentes y politizar al país por todo y contra todo. “Hay que externar nuestro absoluto respaldo a la UNAM y llamar al gobierno a una rectificación.

“No puede el gobierno crear frentes por todas partes, no puede seguir dividiendo a la sociedad, tiene que ser consciente sobre todo en la situación en la que estamos, solo la unidad nos puede sacar adelante. Cuando hablamos de seguridad, dividimos, cuando hablamos de salud, dividimos, cuando hablamos de educación, dividimos, el país va a quedar hecho cachitos”.

Miguel Ángel Mancera, senador por el PRD y egresado de la UNAM, al igual que el senador Manuel Añorve del PRI, dijo que los ataques a la Máxima Casa de Estudios es para justificar el Presidente la contratación de los 500 médicos cubanos, con la intención de dividir y apoderarse de esta Universidad, lo que no permitirán los miles y miles de estudiantes.

Por el PAN, habló el senador Damián Zepeda, quien se refirió a la vacuna que pretenden comprarle a Cuba para aplicársela a los niños mexicanos, pues pidió al Ejecutivo dejar de atacar a la UNAM y que se toque el corazón, para no aplicar dicha vacuna que no está certificada.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“No se la va aponer su hijo, ni a sus nietos y a ellos les van a poner las vacunas certificadas de Estados Unidos, por qué se las quiere poner a los hijos de mexicanos, no ponga en riesgo a los niños mexicanos”, recriminó el senador.