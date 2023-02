Senadores se reunirán con presidente del INE y consejeros

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucupo), el senador Ricardo Monreal Ávila, informó que esta tarde sostendrá una reunión privada con integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) a la que estarán convocados los coordinadores de los grupos parlamentarios y presidentes de algunas comisiones.

El coordinador de los senadores morenistas manifestó que hace dos días el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, le solicitó que los recibiera para presentar una serie de preocupaciones sobre situaciones electorales en los próximos procesos.

Ricardo Monreal indicó que la petición fue aceptada y será esta tarde cuando se lleve a cabo el encuentro en la Jucopo a la que estarán invitados la presidenta de gobernación, Mónica Fernández; el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Rafael Espino; y el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez Aguilar.

El senador aseguró que la reunión será en un diálogo franco, “siempre debemos estar abiertos a escuchar a todos. No es un asunto de carácter personal ni de voluntad personal, no se puede cambiar la ley. No me puedo negar a escucharlos”.

Monreal Ávila manifestó que, por ser constituyente, "no podemos decir que no hay materia, ese es el principal factor de la democracia, no se trata de ofrecer ni dar a cambio nada”.

“Ellos quieren expresarse ante un órgano legislativo y así lo haremos, seguramente también lo harán ante la Corte”, señaló Monreal Ávila.

Reiteró que con quien tuvo comunicación fue con el presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, a quien le confirmó que se reunirían y a quien escucharía, “no te quita nada, ni autonomía ni nada. Nuestro trabajo es recibirlos".