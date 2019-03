Señala INEE carencias en preescolares

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) reveló que no existen condiciones mínimas de equipamiento e infraestructura en los planteles preescolares del país, donde estudian menores de entre tres y cinco años de edad.

Según arrojó la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje en educación prescolar (ECEA) existen “importantes carencias” en infraestructura en cualquiera de los tipos de planteles (comunitaria, indígena y general), no obstante que la comunitaria e indígena son las más afectadas. Según el documento, 29 por ciento tiene techos en mal estado y un dos por ciento no lo tiene; además, 19 por ciento cuenta con instalación eléctrica en mal estado, en seis por ciento no cuentan con él.

Además, 18 por ciento de los planteles presentan vidrios en mal estado y seis por ciento carece de ellos. Asimismo, casi la mitad de las escuelas no cuentan con zonas de seguridad en caso de siniestros.

Raquel Ahuja, directora general de Evaluación de la Oferta Educativa, del INEE, aseguró que resulta “altamente preocupante” que ninguna de las condiciones evaluadas se cumple.