Ser presidente del Senado no te enmudece ni elimina tus convicciones: Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña, nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, señaló que su postura y convicciones no van a cambiar soló por presidir la Cámara alta. Aunque se comprometió a hacerlo con institucionaidad, adelantó que en los debates podrá participar como un senador más.

“No voy a cambiar, presidiré el Senado, lo haré con respeto al debate, pero voy a seguir debatiendo igual. Cuando quiera debatir me bajaré a mi curul, desde ahí pediré la palabra y participaré como un senador más”, dijo ante medios de comunicación tras la Sesión Constitutiva de la Cámara alta.

Ser presidente del Senado no te enmudece ni elimina tus convicciones, ni anula la firmeza del debate que debe haber frente a temas que hay gran controversia. Fernández Noroña.

Fernandez Noroña fue elegido como presidente del Senado

Este jueves se constituyó el pleno de los 128 nuevos senadores y senadoras que ejercerán en los siguientes seis años. Fernández Noroña fue elegido como presidente de la Mesa Directiva del Senado con 127 votos a favor y sólo uno en contra.

En su primer discurso como senador presidente, Fernández Noroña agradeció a Morena la oportunidad de legislar desde la Mesa Directiva; y a todas las fuerzas parlamentarias, el voto de confianza, no sin antes remarcar que su trabajo lo realizará con honor, responsabilidad, respeto y, sobre todo, promoviendo la unidad y el debate de ideas.

Celebro que todas las fuerzas políticas que formamos esta Cámara de Senadores estemos representados y que con esta unidad sirvamos a la Patria más allá de nuestra diferencia de opiniones. Fernández Noroña.

“Quiero agradecer a todas las fracciones parlamentarias (...) haber respaldado con su voto que esta Mesa Directiva tengamos tan enorme honor y tan grande responsabilidad”.

Fernandez Noroña espera que se aprueben las reformas de AMLO

Entre las expectativas del senador Gerardo Fernández Noroña para el primer año de la LXVI Legislatura se encuentran el aprobar todas las reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Cuáles son sus expectativas para este año legislativo?, le preguntó El Sol de México; “aprobar todas las reformas que envió el compañero presidente”, respondió.

¿Los retos?, ninguno, puesto que afirmó que el bloque oficialista de Morena, PT y PVEM ya cuentan con las dos terceras partes de la Cámara de Senadores.

Retos ninguno porque tenemos la mayoría calificada en ambas Cámaras. Fernández Noroña.

Fernández Noroña evitó mencionar quien o de que partido será el senador con el que cuenta Morena para aprobar reformas constitucionales como la iniciativa de reforma judicial que tendrá prioridad al inicio de la legislatura, a partir del 1 de septiembre.

Tenemos mayoría calificada, habrá reforma al Poder Judicial, el pueblo de a México elegirá en 2025, por el voto universal, secreto y directo, a la mitad de las personas juzgadoras federal y locales. Y en punto del 2027 a la otra mitad.Fernández Noroña.

Sobre el caso de Javier Corral, quien hoy rindió protesta como senador por Morena, Fernández Noroña calificó la nueva orden de aprehensión como una majadería y parte de una estrategia política que no funcionará puesto que Corral Jurado ya cuenta con fuero que lo protege de ser detenido.

Con la misma idea que Javier Corral, Fernández Noroña acusó que fue la bancada de Acción Nacional la que permitió que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua entregara la orden de aprehensión en el Senado, y apuntó:

“Yo velaré por el respeto de todos los senadores y senadoras en todo caso que piden su desafuero. Habrá quien diga que no, que hasta el primero (de septiembre), que es la sesión del Congreso General, pero no le deben tocar un cabello, no van a poder”.